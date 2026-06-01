ПСЖ проявляє інтерес до французького нападника Борнмута Елі Крупі. Про це повідомляє L’Équipe.

За даними джерела, паризький клуб уважно стежить за прогресом 19-річного форварда, за якого англійська команда, ймовірно, вимагатиме значну суму трансферної компенсації. Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке є прихильником таланту молодого гравця та позитивно оцінює його потенціал.

Окрім Крупі, у сферу інтересів французького гранда також входять Магнес Акліуш із Монако та Ян Діоманде з РБ Лейпциг.

У сезоні, що минув, Елі Крупі провів 35 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 13 забитими м’ячами.

