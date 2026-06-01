Парижани стежать за прогресом Елі Крупі та готові конкурувати за підписання гравця.

ПСЖ проявляє інтерес до французького нападника Борнмута Елі Крупі. Про це повідомляє L’Équipe.

За даними джерела, паризький клуб уважно стежить за прогресом 19-річного форварда, за якого англійська команда, ймовірно, вимагатиме значну суму трансферної компенсації. Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке є прихильником таланту молодого гравця та позитивно оцінює його потенціал.

Окрім Крупі, у сферу інтересів французького гранда також входять Магнес Акліуш із Монако та Ян Діоманде з РБ Лейпциг.

У сезоні, що минув, Елі Крупі провів 35 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 13 забитими м’ячами.

