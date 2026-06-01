Парижани стежать за прогресом Елі Крупі та готові конкурувати за підписання гравця.
01 червня 2026, 13:25
ПСЖ проявляє інтерес до французького нападника Борнмута Елі Крупі. Про це повідомляє L’Équipe.
За даними джерела, паризький клуб уважно стежить за прогресом 19-річного форварда, за якого англійська команда, ймовірно, вимагатиме значну суму трансферної компенсації. Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке є прихильником таланту молодого гравця та позитивно оцінює його потенціал.
Окрім Крупі, у сферу інтересів французького гранда також входять Магнес Акліуш із Монако та Ян Діоманде з РБ Лейпциг.
У сезоні, що минув, Елі Крупі провів 35 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 13 забитими м’ячами.
