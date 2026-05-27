Іспанський фахівець допоміг своєму наступнику краще підготуватися до роботи з командою.

Колишній головний тренер Борнмута Андоні Іраола провів двогодинну зустріч із Марко Розе, який незабаром очолить англійський клуб. Про це повідомляє BBC.

За інформацією джерела, під час бесіди Іраола детально обговорив із німецьким наставником особливості команди, тактичні нюанси, кадрову ситуацію та виклики, які можуть чекати на нового тренера в Прем’єр-лізі.

Усередині клубу цей крок сприйняли як прояв професіоналізму та взаємної поваги між фахівцями. Зазначається, що Розе був обраний Борнмутом не лише через свій досвід роботи в єврокубках, а й через схожість тактичних ідей з Іраолою та вміння працювати з молодими футболістами.

Марко Розе прибуде до клубу разом із трьома помічниками. Він замінить Іраолу, який провів історичний сезон із Борнмутом — команда вперше у своїй історії фінішувала так високо в АПЛ та здобула путівку до Ліги Європи.

Сам Іраола, як повідомляється, може вже найближчим часом очолити новий клуб. Серед претендентів на іспанського тренера називаються Крістал Пелес, Мілан та Баєр Леверкузен.