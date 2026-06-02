Європейські гранди вже зробили запити щодо молодого нападника, але Борнмут не поспішає називати ціну.

ПСЖ, Арсенал та Манчестер Сіті вже звернулися за інформацією щодо талановитого нападника Борнмута Елі Жуніора Крупі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, топклуби Англії та Європи уважно стежать за 19-річним форвардом, однак Борнмут поки не визначився з трансферною вартістю гравця. При цьому "вишні" не мають наміру легко розлучатися з одним зі своїх найперспективніших футболістів.

ПСЖ вже провів внутрішні обговорення щодо потенційного трансферу та має налагоджені контакти з агентами гравця, що лише підсилює конкуренцію за нападника.

До боротьби за Крупі також може долучитися Ліверпуль, однак це залежить від нового головного тренера клубу. Водночас сам гравець провів яскравий сезон у складі Борнмута, забивши 13 голів у 35 матчах, що й привернуло увагу провідних європейських клубів.