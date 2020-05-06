Фан-сектор

Читатель Football.ua Андрей Вовк в рамках проекта Фан-Сектор рассказывает о командах, которые переживают не лучшие времена, хотя когда-то были на высоте.

Сейчас эти команды исчезли с радаров болельщиков. Как это произошло? Может ли ситуация наладиться? И если наладится, что от этого получим мы, любители футбола? Попробуем разобраться и ответить на эти вопросы в этой статье.

Если вы пропустили Часть 1 и Часть 2, то рекомендуем вам ознакомиться с ними.

Сандерленд

В элите: 2000 – 2003, 2008 – 2017.

Лучший сезон: 2000 / 2001 (7 место).

Лучшие матчи

Сандерленд – Арсенал – 1:0. Победу над действующим и будущим серебряным призёром АПЛ точно можно занести "чёрным котам" в актив.

Ливерпуль – Сандерленд – 1:1. Ливерпуль в том сезоне забил много – 71 гол в чемпионате, 30 из которых были на счету Майкла Оуэна и Эмила Хески. Это не помешало Сандерленду достойно отыграть на "Энфилде". У Сандерленда также был свой бомбардир – Кевину Филлипсу удалось отличиться 14-ю точными выстрелами в матчах АПЛ. Кстати, англичанин входит в десятку игроков Сандерленда, сумевших забить за команду более ста голов.

Известные на весь мир

Джордан Хендерсон (2008 – 2011)

Сандерленд – клуб, воспитавший нынешнего капитана Ливерпуля, а капитанская повязка "красных" перешла ему от самого Стивена Джеррарда. Пока Хендерсон в своей карьере поиграл всего за два клуба, если не считать десяти матчей в 2009 году, проведённых в аренде за Ковентри Сити.

Асамоа Гьян (2010 – 2011)

Ганец перешёл в Сандерленд не столько благодаря успешным выступлениям за Ренн, сколько благодаря прогремевшей на весь мир в 2010 году сборной Ганы. На Чемпионате мира 2010 "чёрные звёзды" в 1/4 финала сражались с Уругваем Форлана, Суареса и Кавани. Основное время закончилось вничью, и игра перешла в два тайма по 15 минут. Всё плавно шло к серии послематчевых пенальти, однако ганцы на последних секундах второй пятнадцатиминутки сумели заработать пенальти (многие помнят спасение Суареса на линии ворот). Исполнить приговор (на 120+1 минуте) осмелился Асамоа Гьян. Удар ганца приняла на себя перекладина, а в "лотерее" чуть больше повезло Уругваю. Таким образом, 1/4 финала чемпионатов мира для африканских сборных пока остаётся непреодолимым барьером (ранее в восьмёрку лучших команд мира также попадали Камерун и Сенегал).

Так получилось, что Гьян отыграл за Сандерленд всего один сезон, но отыграл очень неплохо и был игроком основного состава. За "чёрных котов" ганец забил 11 голов. Асамоа продолжает выступать за национальную сборную и является рекордсменом по количеству проведённых матчей и забитых голов в составе "чёрных звёзд".

Никлас Бентнер (2011 – 2012)

Датчанин провёл сезон в составе Сандерленда в аренде из Арсенала и забил восемь голов. Бентнер является восьмым бомбардиром в истории сборной Дании.

Джермейн Дефо (2015 – 2017)

О Джермейне мы уже вспоминали, рассказывая о звёздных игроках Портсмута. Но в Сандерленде Дефо играл дольше и забил больше. Может быть, играл бы там и сейчас, если бы "чёрные коты" не вылетели в Чемпионшип в 2017 году.

Былые заслуги

Чемпион Англии 1892, 1893, 1895, 1902, 1913, 1936; обладатель Кубка Англии 1937, 1973, Суперкубка Англии 1936.

Где сейчас

Сейчас команда играет в Первой лиге (третий по значимости дивизион Англии) и отстаёт от второго места, дающего прямую путёвку в Чемпионшип, всего на три очка.

Если вернутся в АПЛ

Многие уже соскучились по Дерби Тайн-энд-Уира (противостояние Ньюкасла и Сандерленда).

Хотя шестикратный чемпион Англии (на данный момент чемпионских титулов у "чёрных котов" столько же, сколько у Манчестер Сити и Челси) в любом случае заслуживает играть в элите.

Седан

В элите: 2000 – 2003.

Лучший сезон: 2000 / 2001 (5 место).

Лучшими бомбардирами Седана в Дивизионе 1 (название "Лига 1" официально утвердили в 2002 году) стали француз Седрик Мионне и камерунец Пьюс Ндьефи, сумевшие забить по 10 голов.

Лучшие матчи

Седан – Нант – 2:0. Нант в том сезоне завоевал восьмой чемпионский титул и стал самой результативной командой чемпионата. На выезде "канарейки" не сумели забить лишь Марселю и Седану.

Седан – Лилль – 1:0. Лилль пропустил всего 27 мячей в 34 матчах (лучший показатель в лиге), поэтому даже минимальную победу над будущим бронзовым призёром заносим "кабанам" в актив.

Лион – Седан – 2:2. Лион в той кампании занял второе место, а два мяча в домашних стенах пропустил лишь от Седана, Ренна и Осера.

Седан дважды в ХХІ веке играл в еврокубках, но ничего выдающегося не показал. В Кубке Интертото 2000 во втором раунде был пройден исландский Лейфтюр, а на следующей стадии французы оказались слабее Вольфсбурга.

В Кубке УЕФА 2001/02 в первом раунде Седан уступил чешской Мариле.

Известные на весь мир

Анри Камара (2001 – 2003)

Сенегальский нападающий стал известным в 2002 году, когда его сборная сумела дойти до 1/4 финала чемпионата мира. Пожалуй, в величайшем матче в истории сборной Сенегала (1/8 со шведами) Камара сделал дубль, сначала сравняв счёт, а затем забив золотой гол.

С 1996 по 2003 год в составе "кабанов" играл камерунский нападающий Пьюс Ндьефи. Для Седана этот игрок точно стал местным героем – 187 игр и 48 мячей. Выступая здесь, Ндьефи выигрывал со сборной Кубок африканских наций (2000 и 2002) и серебро Кубка конфедераций (2003), где в финальном матче на "Стад де Франс", благодаря золотому голу Тьерри Анри, победили французы.

Былые заслуги

Обладатель Кубка Франции 1956, 1961, Суперкубка Франции 1956.

Где сейчас

Перед приостановлением чемпионатов в связи с пандемией коронавируса Седан находился на второй строчке одной из групп Националь 2 – четвёртого по силе дивизиона Франции. Кстати, на первом месте расположилась Бастия – ещё одна команда, о которой мы рассказывали в нашем материале.

Если вернутся в Лигу 1

В прошлом году клуб отпраздновал своё столетие. Хотя бы поэтому команда заслуживает находиться в Лиге 1. Кстати, из клубов, представляющих в сезоне 2020 / 2021 высший дивизион Франции, лишь шесть основаны раньше Седана (Марсель, Ренн, Ницца, Страсбур, Бордо и Ланс).

Сиена

В элите: 2003 – 2010, 2011 – 2013.

Лучший сезон: 2011 / 2012 (полуфинал Кубка Италии).

После вылета из Серии А в 2010 году команда сразу же сумела вернуться обратно и не только сохранить прописку в элите, но и дойти до стадии 1/2 розыгрыша национального кубка. Как представитель Серии А, Сиена начала с третьего раунда, где минимально обыграла Торино (Серия В). В четвёртом раунде на выезде удалось сразить Кальяри, а в 1/8 Сиена прошла по пенальти Палермо. Далее был пройден Кьево, но в полуфинале сильнее оказался Наполи.

Лучшие матчи

Палермо – Сиена – 4:4 (0:3 по пенальти). Настоящий триллер зрители увидели на Сицилии в 1/8 финала. Палермо и Сиена закончили основное время со счётом 3:3 (хет-триком в составе Палермо отличился хорошо нам знакомый Йосип Иличич), а в следующие полчаса забили ещё по одному мячу. Серию пенальти уверенно выиграла Сиена.

Сиена – Наполи – 2:1. В полуфинале "чёрно-белым" попался Наполи Кавани и Гамшика. В первой встрече даже удалось выиграть (Сиена пропустила ненужный домашний гол аж на 86 минуте!), но у себя дома неаполитанцы добыли необходимый результат и вышли в финал, где уверенно обыграли Ювентус.

Несмотря на то, что Сиена была основана ещё в далёком 1904 году, все выступления команды в Серии А пришлись на ХХІ век. Заносим "чёрно-белым" в актив также сезон 2007 / 2008, когда Сиене удалось добиться наивысшего результата в Серии А – 13 места. Тогда 11 голов в Серии А за Сиену забил Массимо Маккароне.

Известные на весь мир

Туре Андре Флу (2003 – 2005)

Норвежский форвард, известный своими выступлениями за Челси, провёл в составе Сиены 63 матча (больше – только за "пенсионеров" и сборную Норвегии). Вместе с нынешним наставником МЮ Уле Гуннаром Сульшером нападающий делит пятую строчку в списке лучших бомбардиров в истории сборной Норвегии. Самый известный гол норвежца за сборную (а может и в карьере) был забит в третьем туре группового этапа Чемпионата мира 1998 в матче с Бразилией. В параллельной игре сборная Марокко уверенно обыгрывала шотландцев, поэтому скандинавам нужно было брать три очка в матче с действующими чемпионами мира, чтобы занять второе место в группе. На 78 минуте Бразилия открыла счёт, но вскоре после этого Туре Андре Флу классно ушёл от Жуниора Байано и точно пробил в дальний угол ворот Таффарела – 1:1.

На 89-й минуте Хьетиль Рекдаль с пенальти забил победный гол и Норвегия вышла в 1/8 финала.

Легендой Сиены является итальянец Мишель Миньяни, сыгравший за команду 240 матчей в период с 1996 по 2005 год (с небольшим перерывом). Сиена закрепила за защитником №4.

Болельщики также помнят нападающего Эмануэле Калайо, поигравшего за многие итальянские команды. Но главным клубом в карьере Калайо всё же была Сиена, за которую он выступал с 2008 по 2013 год (148 матчей, 46 голов).

Финский полузащитник Роман Ерёменко, хорошо известный украинским болельщикам по выступлениям за Динамо Киев, также немного поиграл за Сиену. Было это ещё до Динамо, в 2007 году. Сиена арендовала игрока у Удинезе.

Былые заслуги

-

Где сейчас

Сейчас Сиена играет в одной из групп Серии С.

Если вернутся в Серию А

Если это произойдёт, то для начала желаем команде: а) в Серии А занять место в первой половине таблицы; б) сыграть в финале Кубка Италии; в) попасть в еврокубки.

Эвиан

В элите: 2011 – 2015.

Лучшие сезоны

2011 / 2012 (9 место).

После победы в Лиге 2 в 2011 году Эвиан провёл отличный сезон в высшем дивизионе.

Лучшие матчи

Эвиан – Монпелье – 4:2. Единственный матч, где на выезде будущий чемпион уступил с разницей в более чем один мяч (за Монпелье забили Оливье Жиру и будущий динамовец Юнес Бельханда).

Монпелье – Эвиан – 2:2. Игра состоялась в рамках 35 тура. Это была последняя осечка будущего триумфатора в чемпионате. Авторами забитых мячей у хозяев стали те же игроки, что и в матче первого круга. В составе Эвиана одну результативную передачу, как и в первом матче, сделал Седрик Барбоза, попавший по итогам чемпионата в топ-10 лучших ассистентов (восемь голевых передач). Кстати, Барбоза занимает первое место (вместе с Оливье Сорленом) по количеству проведённых матчей за Эвиан (222).

2012 / 2013 (финал Кубка Франции).

Путь Эвиана к главному матчу начинался довольно сложно. В 1/32 финала лишь в серии послематчевых пенальти удалось пройти Амьен, не представляющий тогда Лигу 1. Далее были уверенно обыграны Верту и Гавр, а в 1/4 финала "кресты Савойи" выбили из турнира не кого-нибудь, а сам Пари Сен-Жермен. В полуфинале был разгромлен Лорьян. Таким образом, Эвиан впервые в своей истории вышел в финал Кубка Франции. В решающем поединке до 89 минуты счёт был 2:2, пока малийский форвард Бордо Шейк Дьябате не оформил дубль и принёс титул своей команде.

Лучшие матчи

Эвиан – ПСЖ – 1:1 (4:1 по пенальти).

Судьбу путёвки в полуфинал, как и в 1/32, снова решали одиннадцатиметровые удары. На этот раз соперником Эвиана стал Пари Сен-Жермен – чемпион Лиги 1 того сезона. В серии пенальти Эвиан одержал уверенную победу.

Известные на весь мир

Кристиан Поульсен (2011 – 2012)

Датчанин провёл в Эвиане лучший сезон команды в Лиге 1. После переезда во Францию Поульсен стал лишь вторым игроком после румына Флорина Рэдучоу, поигравшим в клубах пяти ведущих чемпионатов. Кристиан – обладатель почти десяти трофеев с разными клубами, а также – футболист года в Дании 2005 и 2006.

Лучшим бомбардиром в истории команды является Кевин Бериго, сумевший забить 61 гол в период с 2007 по 2014 год.

За Эвиан выступали три игрока киевского Динамо: Бетао, Милош Нинкович и Марко Рубен. Бразилец и серб выходили в основном составе команды в описанных выше матчах с ПСЖ и Бордо.

Былые заслуги

-

Где сейчас

В связи с финансовыми затруднениями команда выступает в региональных лигах Франции.

Если вернутся в Лигу 1

Произойти это может ещё очень нескоро. Для начала желаем команде попасть хотя бы в Лигу 3, а дальше – будет видно.

Энерги

В элите: 2000 – 2003, 2006 – 2009.

Лучший сезон: 2010 / 2011 (полуфинал Кубка Германии).

В ХХІ веке команда провела шесть сезонов в высшем дивизионе, четыре раза сумев не вылететь в Бундеслигу 2. Дважды "лужичане" занимали 13-е место и дважды – 14-е, поэтому лучший сезон команды, на наш взгляд, – удачное выступление в национальном кубке.

В сезоне 2010/11 Энерги играл во Второй Бундеслиге. В кубке сначала был пройден клуб Хеслинген, далее – три соперника, выступающие в Бундеслиге 1: Фрайбург, Вольфсбург и Хоффенхайм. В полуфинале, казалось бы, повезло со жребием – попался второлиговый Дуйсбург (вторую полуфинальную пару образовали Шальке 04 и Бавария), но в финал "энергетики" выйти не смогли.

Лучшие матчи в Бундеслиге 1

Сезон 2000 / 2001

Энерги – Бавария – 1:0. Победа над действующим и будущим чемпионом.

Энерги – Шальке 04 – 4:1. У гельзенкирхенцев была лучшая оборона чемпионата (35 пропущенных в 34 матчах), но в матче с командой из Котбуса вице-чемпион пропустил неприлично много.

Байер – Энерги – 1:3. На выезде "лужичане" выирали всего два раза. Несмотря на не самую лучшую гостевую статистику соперника, Байер, занявший в итоге место в зоне Лиги чемпионов, был бит в родных стенах.

Сезон 2007 / 2008

Энерги – Бавария – 2:0. Команде удалось повторить достижение семилетней давности. Баварцы потерпели всего два поражения в чемпионате, а забить в ворота мюнхенцев два гола или более в одном матче удалось лишь трём командам. Бавария снова стала чемпионом.

Известные на весь мир

Нильс Петерсен (2009 – 2011)

Лучший бомбардир в истории Фрайбурга также немало забил и за Энерги (в том числе и гол в проигранном Дуйсбургу полуфинале Кубка Германии).

В тот же промежуток времени, что и немецкий форвард, за команду из Котбуса играл украинский защитник Валерий Соколенко, известный болельщикам по выступлениям за Десну, Черноморец и другие украинские клубы. За немецкую команду Валерий забил один гол.

С 2006 по 2010 год за "лужичан" выступал Игор Митрески, поигравший в 2005 году за запорожский Металлург. Митрески провёл на поле весь матч с Баварией, закончившийся уверенной победой "энергетиков" – 2:0 (см. выше). Игор Митрески – пятый по количеству сыгранных поединков за сборную Северной Македонии.

Былые заслуги

-

Где сейчас

Команда расположилась на третьем месте Северо-восточной региональной лиги (четвёртый уровень в системе футбольных лиг Германии).

Если вернутся в Бундеслигу 1

Энерги является одной из пяти команд из бывшей ГДР, игравших в элите немецкого футбола. Сейчас в Бундеслиге один представитель этой пятёрки – Унион Берлин. Любое противостояние команд из бывшей ГДР в рамках высшего дивизиона непременно вызовет интерес у болельщиков.

Заключение

13 июля 2012 года стало известно, что самый титулованный футбольный клуб Шотландии (54 победы в высшем дивизионе страны) Рейнджерс из-за финансовых проблем следующий сезон начнёт в четвёртой по значимости футбольной лиге. Клуб из Глазго с мужеством преодолел трудности и уже 6 августа 2016 года на переполненном "Айброксе" (домашний стадион Рейнджерс) в рамках первого тура шотландской Премьер-лиги состоялся матч местной команды с Гамильтоном.

Конечно, у клубов из нашего материала не настолько высокий авторитет в своих странах, как у Рейнджерс в Шотландии, но в любом случае хочется пожелать им поскорее вернуться в элитный дивизион и добиться ещё больших успехов, чем ранее.

Андрей Вовк, читатель Football.ua

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