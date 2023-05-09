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Football.ua розповідає про головні тези протистоянь чергової стадії головного клубного турніру Європи.

Ліга чемпіонів поступово близиться до завершення. Незабаром ми дізнаємося пару фіналістів, а зараз пропонуємо розібрати головні інтриги та статистичні аспекти протистоянь у півфіналах.

Матч гідний фінального протистояння. Звісно, цей штамп встигли застосувати вболівальники та експерти. Не далеко від правди, бо зустріч двох світових грандів викликає непідробний інтерес. Це м'яко кажучи.

Сіті прямо зараз у чудовій формі. Реал традиційно сильно виглядає у головному єврокубку. Голанд встановлює чергові рекорди. Бензема поступово набирає форму напередодні найважливішого етапу сезону.

Інтриг тут безліч й це приємно. Загалом поєдинки нинішніх діючих чемпіонів своїх країн стають класикою Ліги чемпіонів. Вперше Реал Мадрид та Манчестер Сіті зустрілися у сезоні-2012/13. Це сталося на груповому етапі.

Перший матч став класикою турніру. Команда Моурінью двічі поступалася у рахунку після голів Джеко й Коларова, двічі відігравалася завдяки голам Марсело та Бензема, а переможний удар записав на свій рахунок Роналду.

В поєдинку на Етіхаді була нічия 1:1 з точними ударами авторства Бензема та Агуеро. Англійці, на той момент діючі чемпіони країни, не вийшли з групи й зайняли ганебне четверте місце.

Практично чотири роки потому відбулася зустріч вже в півфіналі. Після 0:0 у Англії іспанці пройшли далі завдяки голу Бейла з легким присмаком автоголу Фернандо.

Наступного разу шляхи клубів перетнулися у 1/8 фіналу сезону-2019/20. Перша зустріч відбулася ще до початку злощасної пандемії, Реал поступився вдома після голів Жезуса та Де Брюйне.

У другому матчі дві жахливих помилки Рафаеля Варана та гол все того ж бразильця разом зі Стерлінгом призвели до логічного вильоту.

Кульмінацією став минулий сезон й феєричний камбек мадридців. Колектив Гвардіоли виглядав потужно, втім в підсумку виграв лише 4:3 вдома, що лишало супернику гарний шанс на успіх.

Кто ж міг уявити, що Реал зуміє відігратися в ще більш кризовій ситуації. Ріяд Марез вразив ворота Куртуа у другому таймі на Барнабеу і здавалося, що на цьому справу остаточно завершено.

Проте заміна та блискучий Родріго, який саме тоді заслужив титул рятівника королівського клубу, перевів гру в овертайми, де Карім Бензема забив з пенальті та гарантував команді прохід до переможного фіналу.

Реал зіграє проти чергового англійського представника у плей-оф цьогорічного розіграшу. На попередніх стадіях були пройдені Ліверпуль й Челсі. Карім Бензема забив 20 голів у ворота команд Альбіону у єврокубках. З 2010 року команда зі столиці Іспанії лише двічі вилітала від англійців — у 2020 (Сіті) і 2021 (Челсі), проходив далі вісім разів (Тоттенгем — 2011, Манчестер Юнайтед — 2013, Манчестер Сіті — 2016, Ліверпуль — 2018, Ліверпуль — 2021, Челсі — 2022, Манчестер Сіті — 2022, Ліверпуль — 2022, Ліверпуль — 2023, Челсі — 2023).

Сіті погано виглядає з командами Піреней у плей-оф чемпіонської ліги та має на рахунку лише два проходи далі (Реал — 2020, Атлетіко — 2022). Програвала ж команда чотири протистояння (Барселона — 2014, 2015, Реал — 2016, 2022). Ерлінг Голанд забив 6 голів іспанцям у єврокубках на даний момент, всі в ворота Севільї. Цього сезону Ліги чемпіонів обидва колективи є найбільш результативними серед усіх учасників турніру.

Карло Анчелотті та Хосеп Гвардіола на диво вперше зустрілися у сезоні-2013/14, коли Реал розбив Баварію з загальним рахунком 5:0.

Загалом статистика зустрічей у офіційних матчах говорить на користь каталонського наставника — 5+3-.

Та варто брати до уваги те, що більшість поразок італійця сталися на чолі скромного Евертона, який програв всі матчі з рахунком 2:12. А ось мадридці, наприклад, виграли 3:1 у згаданому кількома абзацами вище півфіналі минулого року ще й за другої "вершкової" каденції Татка Карлітто.

Мілан — Інтер

Мілан й Інтер складуть другу півфінальну пару. Це класика Ліги чемпіонів.

Багато хто міг забути, проте колись ці клуби були величними й регулярно світилися на вирішальних стадіях у єврокубках. Зараз вони лише на шляху повернення колишніх регалій та нинішнього сезону мають шанс прискорити цей процес перемогою у Лізі чемпіонів.

Італійські колективи не перемагали у європейських змаганнях практично 13 років. Саме Інтер виграв головний єврокубок завдяки дублю Міліто з Баварією та поступово розпочав стагнацію Серії А у Європі. Довгий період Кальчо перебувало в стані занепаду й ось натяк на ренесанс. Хоча подивимося.

В цьому турнірі ці суперники зустрічалися лише двічі. В сезоні-2002/03 сталося то саме легендарне протистояння з виїзним голом авторства Андрія Шевченка на формально домашньому для обидвох команд стадіоні. Два роки потому інтриги не завезли. "Россонері" переграли суперника у чвертьфіналі з загальним рахунком 5:0? коли було створене те саме культове фото Марко Матерацці та Руя Кошти на фоні яскравого перформансу місцевих тифозі.

Загальна статистика зустрічей говорить на користь "нерадзуррі" з їхнім непоганим балансом — 77+59=66-.

Проте гольова різниця не дуже серйозно велика та складає усього лише 26 голів, 294:268.

Обидва матчі Серії А цього сезону виграли господарі, дубль Рафаеля Леау, який може пропустити перший матч команд допоміг Мілану досягти успіху на Сан-Сіро 3 вересня з рахунком 3:2. Олів'є Жиру забив другий гол у складі "россонері", зі сторони Інтера влучили Марсело Брозович і Едін Джеко.

18 січня "нерадзуррі" також перемогли своїх місцевих суперників з рахунком 3:0 у Суперкубку Італії завдяки голам Федеріко Дімарко, Джеко і Мартінеса.

Інтер також виграв крайнє двоматчеве протистояння між клубами, перемігши з рахунком 3:0 у півфіналі Кубка Італії минулого сезону. Після нічиєї 0:0 у виїзному першому матчі, два голи Мартінеса в першому таймі у матчі-відповіді вивели Інтер у фінал.

Це 31-й матч плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА між клубами з однієї країни, чвертьфінал Мілана проти Наполі став першим після того, як Челсі переміг Манчестер Сіті 1:0 у фіналі 2021 року.

Мілан брав участь і виграв усі чотири попередні італійські протистояння, обігравши Інтер у 2003 та 2005 роках, Ювентус у фіналі 2003 року та Наполі у чвертьфіналі цього сезону.

Це 17-й "італійський" матч у клубному турнірі УЄФА.

Нічия між Міланом і Наполі стала першою після перемоги Фіорентини над Ромою з загальним рахунком 4:1 у 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА 2014/15 (1:1, 3:0).

Лише Реал (32), Баварія (20) і Барселона (17) брали участь у більшій кількості півфіналів, ніж 13 Мілан. Мілан є єдиною італійською командою, яка вигравала Лігу чемпіонів УЄФА більше одного разу, тріумфуючи в 1994, 2003 і 2007 роках.

Мілан виграв п'ять з 11 ігор проти італійських клубів в турнірах УЄФА, програвши лише одну. Єдина поразка сталася від Парми у матчі-відповіді за Суперкубок УЄФА 1994 року (1:0, 0:2).

Інтер здобув чотири перемоги та має чотири поразки у 11 іграх проти італійських клубів у змаганнях УЄФА. Крім двох матчів з Міланом, вони зіграли три двоматчових зустрічі, усі в рамках Кубка УЄФА, і всі виграли. Вони обіграли Аталанту в чвертьфіналі 1990/91 (0:0, 2:0) і Рому у фіналі того ж сезону (2:0, 0:1), а також здолали Кальярі в півфіналі сезону-1993/94 (2:3, 3:0) на шляху до трофею.

"Нерадзуррі" також перемогли Лаціо з рахунком 3:0 у фіналі Кубка УЄФА 1998 року на Стад де Франс.