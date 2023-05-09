Ліга чемпіонів поступово близиться до завершення. Незабаром ми дізнаємося пару фіналістів, а зараз пропонуємо розібрати головні інтриги та статистичні аспекти протистоянь у півфіналах.

Реал Мадрид — Манчестер Сіті

Матч гідний фінального протистояння. Звісно, цей штамп встигли застосувати вболівальники та експерти. Не далеко від правди, бо зустріч двох світових грандів викликає непідробний інтерес. Це м'яко кажучи. 

Сіті прямо зараз у чудовій формі. Реал традиційно сильно виглядає у головному єврокубку. Голанд встановлює чергові рекорди. Бензема поступово набирає форму напередодні найважливішого етапу сезону. 

Інтриг тут безліч й це приємно. Загалом поєдинки нинішніх діючих чемпіонів своїх країн стають класикою Ліги чемпіонів. Вперше Реал Мадрид та Манчестер Сіті зустрілися у сезоні-2012/13. Це сталося на груповому етапі. 

Перший матч став класикою турніру. Команда Моурінью двічі поступалася у рахунку після голів Джеко й Коларова, двічі відігравалася завдяки голам Марсело та Бензема, а переможний удар записав на свій рахунок Роналду. 

В поєдинку на Етіхаді була нічия 1:1 з точними ударами авторства Бензема та Агуеро. Англійці, на той момент діючі чемпіони країни, не вийшли з групи й зайняли ганебне четверте місце. 

Практично чотири роки потому відбулася зустріч вже в півфіналі. Після 0:0 у Англії іспанці пройшли далі завдяки голу Бейла з легким присмаком автоголу Фернандо. 

Наступного разу шляхи клубів перетнулися у 1/8 фіналу сезону-2019/20. Перша зустріч відбулася ще до початку злощасної пандемії, Реал поступився вдома після голів Жезуса та Де Брюйне. 

У другому матчі дві жахливих помилки Рафаеля Варана та гол все того ж бразильця разом зі Стерлінгом призвели до логічного вильоту. 

Кульмінацією став минулий сезон й феєричний камбек мадридців. Колектив Гвардіоли виглядав потужно, втім в підсумку виграв лише 4:3 вдома, що лишало супернику гарний шанс на успіх. 

Кто ж міг уявити, що Реал зуміє відігратися в ще більш кризовій ситуації. Ріяд Марез вразив ворота Куртуа у другому таймі на Барнабеу і здавалося, що на цьому справу остаточно завершено.

Проте заміна та блискучий Родріго, який саме тоді заслужив титул рятівника королівського клубу, перевів гру в овертайми, де Карім Бензема забив з пенальті та гарантував команді прохід до переможного фіналу. 

Реал зіграє проти чергового англійського представника у плей-оф цьогорічного розіграшу. На попередніх стадіях були пройдені Ліверпуль й Челсі. Карім Бензема забив 20 голів у ворота команд Альбіону у єврокубках. З 2010 року команда зі столиці Іспанії лише двічі вилітала від англійців — у 2020 (Сіті) і 2021 (Челсі), проходив далі вісім разів (Тоттенгем — 2011, Манчестер Юнайтед — 2013, Манчестер Сіті — 2016, Ліверпуль — 2018, Ліверпуль — 2021, Челсі — 2022, Манчестер Сіті — 2022, Ліверпуль — 2022, Ліверпуль — 2023, Челсі — 2023). 

Сіті погано виглядає з командами Піреней у плей-оф чемпіонської ліги та має на рахунку лише два проходи далі (Реал — 2020, Атлетіко — 2022). Програвала ж команда чотири протистояння (Барселона — 2014, 2015, Реал — 2016, 2022). Ерлінг Голанд забив 6 голів іспанцям у єврокубках на даний момент, всі в ворота Севільї. Цього сезону Ліги чемпіонів обидва колективи є найбільш результативними серед усіх учасників турніру. 

Карло Анчелотті та Хосеп Гвардіола на диво вперше зустрілися у сезоні-2013/14, коли Реал розбив Баварію з загальним рахунком 5:0. 

Загалом статистика зустрічей у офіційних матчах говорить на користь каталонського наставника — 5+3-. 

Та варто брати до уваги те, що більшість поразок італійця сталися на чолі скромного Евертона, який програв всі матчі з рахунком 2:12. А ось мадридці, наприклад, виграли 3:1 у згаданому кількома абзацами вище півфіналі минулого року ще й за другої "вершкової" каденції Татка Карлітто. 

 

Мілан — Інтер 

Мілан й Інтер складуть другу півфінальну пару. Це класика Ліги чемпіонів. 

Багато хто міг забути, проте колись ці клуби були величними й регулярно світилися на вирішальних стадіях у єврокубках. Зараз вони лише на шляху повернення колишніх регалій та нинішнього сезону мають шанс прискорити цей процес перемогою у Лізі чемпіонів. 

Італійські колективи не перемагали у європейських змаганнях практично 13 років. Саме Інтер виграв головний єврокубок завдяки дублю Міліто з Баварією та поступово розпочав стагнацію Серії А у Європі. Довгий період Кальчо перебувало в стані занепаду й ось натяк на ренесанс. Хоча подивимося. 

В цьому турнірі ці суперники зустрічалися лише двічі. В сезоні-2002/03 сталося то саме легендарне протистояння з виїзним голом авторства Андрія Шевченка на формально домашньому для обидвох команд стадіоні. Два роки потому інтриги не завезли. "Россонері" переграли суперника у чвертьфіналі з загальним рахунком 5:0? коли було створене те саме культове фото Марко Матерацці та Руя Кошти на фоні яскравого перформансу місцевих тифозі. 

Загальна статистика зустрічей говорить на користь "нерадзуррі" з їхнім непоганим балансом — 77+59=66-. 

Проте гольова різниця не дуже серйозно велика та складає усього лише 26 голів, 294:268. 

Обидва матчі Серії А цього сезону виграли господарі, дубль Рафаеля Леау, який може пропустити перший матч команд допоміг Мілану досягти успіху на Сан-Сіро 3 вересня з рахунком 3:2. Олів'є Жиру забив другий гол у складі "россонері", зі сторони Інтера влучили Марсело Брозович і Едін Джеко. 

18 січня "нерадзуррі" також перемогли своїх місцевих суперників з рахунком 3:0 у Суперкубку Італії завдяки голам Федеріко Дімарко, Джеко і Мартінеса.

Інтер також виграв крайнє двоматчеве протистояння між клубами, перемігши з рахунком 3:0 у півфіналі Кубка Італії минулого сезону. Після нічиєї 0:0 у виїзному першому матчі, два голи Мартінеса в першому таймі у матчі-відповіді вивели Інтер у фінал. 

Це 31-й матч плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА між клубами з однієї країни, чвертьфінал Мілана проти Наполі став першим після того, як Челсі переміг Манчестер Сіті 1:0 у фіналі 2021 року. 

Мілан брав участь і виграв усі чотири попередні італійські протистояння, обігравши Інтер у 2003 та 2005 роках, Ювентус у фіналі 2003 року та Наполі у чвертьфіналі цього сезону. 

Це 17-й "італійський" матч у клубному турнірі УЄФА.

Нічия між Міланом і Наполі стала першою після перемоги Фіорентини над Ромою з загальним рахунком 4:1 у 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА 2014/15 (1:1, 3:0). 

Лише Реал (32), Баварія (20) і Барселона (17) брали участь у більшій кількості півфіналів, ніж 13 Мілан. Мілан є єдиною італійською командою, яка вигравала Лігу чемпіонів УЄФА більше одного разу, тріумфуючи в 1994, 2003 і 2007 роках. 

Мілан виграв п'ять з 11 ігор проти італійських клубів в турнірах УЄФА, програвши лише одну. Єдина поразка сталася від Парми у матчі-відповіді за Суперкубок УЄФА 1994 року (1:0, 0:2). 

Інтер здобув чотири перемоги та має чотири поразки у 11 іграх проти італійських клубів у змаганнях УЄФА. Крім двох матчів з Міланом, вони зіграли три двоматчових зустрічі, усі в рамках Кубка УЄФА, і всі виграли. Вони обіграли Аталанту в чвертьфіналі 1990/91 (0:0, 2:0) і Рому у фіналі того ж сезону (2:0, 0:1), а також здолали Кальярі в півфіналі сезону-1993/94 (2:3, 3:0) на шляху до трофею. 

"Нерадзуррі" також перемогли Лаціо з рахунком 3:0 у фіналі Кубка УЄФА 1998 року на Стад де Франс. 

 