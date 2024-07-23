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Напередодні матчів із Партизаном Football.ua згадує історію.

Вже сьогодні київське Динамо проведе надважливі матчі Ліги чемпіонів проти сербського Партизана. За всієї натягнутості відносин між країнами, серби відіграли значну роль в історії клубу. Ми вирішили згадати всіх футболістів із сербським паспортом, яких запрошувало Динамо – і порівняти ступінь успішності їхніх виступів.

Горан Гавранчич

У Динамо: 2001-08 рр.. (136 матчів, 22 голи)*

* — тут і далі: наведено показники у чемпіонатах України

Зірка. Горан був одним із перших позитивних прикладів легіонера в київському Динамо: відкритого (бо закритіші нації, ніж слов'яни, ще треба пошукати), яскравого (його підключення до атак стали легендою) – і, насамперед, дуже крутого. Його підписали не з гранду, два мільйони євро за нього отримали Чукарічки – але Гавранчич у Києві заграв так, що дебютував за національну збірну, і на ЧС-2006 з'їздив.

І не просто з'їздив! У Сербії та Чорногорії до легенд увійшла стала лінія “Famous Four”. Четвірка Крстаїч – Драгутінович – Відіч – Гавранчич закінчила відбір на чемпіонат світу з одним пропущеним у 10 матчах, що стало рекордом. І справа навіть не в слабкості групи: серед суперників були іспанці, з якими зіграли 0:0 і 1:1. Зверніть увагу: усі четверо були центральними захисниками. Як грали? У матчах проти іспанців тренер виставив усю четвірку в лінію, відправивши Драгутіновича та Гавранчича на фланги. Ймовірно, першого саме внаслідок таких матчів і підписала Севілья.

Головним же київським хайлайтом Гавранчича, звичайно ж, назавжди залишиться гол Ромi. Гол, яким можна звіряти фанатський стаж: адже потім фанати зірвали матч, “вовкам” записали технічну поразку, і гол Горана фіксується далеко не у всіх статистичних порталах. А так, той шикарний постріл зі штрафного цілком може претендувати на звання найкращого гола Динамо за весь час виступів у головному єврокубку.

Не все було ідеально: Горан далеко не завжди справлявся з безпосередніми обов'язками, а після того гола ще й привласнив собі всі штрафні, марно намагаючись повторити римський удар. Але завдяки чи то Ромі, чи то збірній, а на Горана в 2005-му претендувала Фіорентина. Динамо, за словами агента гравця, зажадало за гравця близько 8 мільйонів євро, про угоду не домовилися – а потім захисника почали мучити травми, через які він рано залишив і Динамо, і футбол. До речі, залишив зовсім: зараз працює архітектором у місцевій фірмі.

Зоран Кулич

У Динамо: 2001 р. (0 матчів)

А це вже приклад того, як хаотично і часто безглуздо розпоряджалося своїми активами Динамо на початку нульових. Клуб із самої вершини топу найсильніших команд світу запрошував абсолютно випадкових персонажів. Кулич був куплений одного дня з Гавранчичем , хоча ніколи з ним за якусь команду раніше не грав – і навіть приїхав не з Сербії, а з македонського Сілексу. Мав виходити в середній лінії, але не зіграв за першу команду жодного разу. За чутками, побився з кимось із партнерів по команді і саме тому так швидко виїхав із Києва. Протягом усієї кар'єри не наблизився до грандів навіть на батьківщині.

Ігор Петкович

У Динамо: 2002-08 рр.. (1 матч)

Але якщо Кулич принаймні швидко пішов, то цей герой сидів на контракті всі шість років – а зіграв лише на один матч більше. Довгий контракт, 64 матчі за Динамо-2, 4 матчі за Динамо-3 – і багато-багато оренд. За низхідною: Ворскла, лієпайський Металург, Чукарічки, Зоря (нагадаю, луганчани були аутсайдером чемпіонату до середини 2010-х) – і без найменшого розуміння, чим цей футболіст міг зацікавити команду рівня плей-оф Ліги чемпіонів.

Петкович не був навіть із категорії “заграних” – людей, які через тиск агентів викликали до збірної, щоб набити ціну. Він не грав навіть за сербську молодіжку. Він, тим більше, не грав за місцеві топ-клуби: перейшов після чотирьох (!) матчів за футбольний клуб Младость з Апатіна, який того сезону вилетів із вищої ліги. Просто той випадок, коли підписання контракту із командою-зіркою стало головною подією у житті футболіста.

Такі речі змушують сумніватися, що якби Лобановський не покинув наш світ так рано, то Динамо правило б і далі. Закупівлі прохідними персонажами почали вже за нього. Футбольний світ змінювався, найкращі українці залишали Динамо – і Метру було складно адаптуватися до нових умов.

Периця Огненович

У Динамо: 2003-04 рр.. (2 матчі)

Цей кінь, принаймні, був породистим. Форвард мадридського Реалу – як багато у цих словах! Огненович носив 23-й номер “бланкос” до Бекхема, та й за Црвену Звезду почав виступати через лічені роки після перемоги клубу в Кубку чемпіонів. Можливість підписати таку зірку у розквіті (Периці було 27 років) вабила, і киян не відлякали навіть останні сторінки біографії Огненовича.

А вони останні сторінки були зовсім невтішними. Огненович грав два матчі на рік, причому у випадкових клубах. 2002-й він провів у Кайзерслаутерні, що ще було рівнем “куди не йшло” (“червоні дияволи” стабільно займали місця в середині таблиці) – а ось 2003-й вже в китайському колективі Далянь Шіде.

Два матчі вийшло і в Динамо, якщо ми говоримо про головну команду. Огненович в інтерв'ю розповідав, що травми завадили йому заграти не лише у Мадриді, а й у Києві, але за дубль він грав стабільно: навіть дев'ять м'ячів забив. Подумати тільки: до Боярки та Охтирки, Алчевська та Броварiв приїжджав переможець Ліги чемпіонів, людина, яка зовсім недавно була партнером Рауля та Роберто Карлоса... Такі трансфери, як Огненович, підкреслили зміну тренду Динамо після Лобановського: замість перспективної молоді робити ставку на зірок, що вже відбулися. Робити, як бачимо, безуспішно.

Мар'ян Маркович

У Динамо: 2005-08 рр.. (37 матчів, 2 голи)

Переходимо вже до 2005-го, а тінь Метра все ще витає над Динамо. Причиною трансферу Марковича до Динамо став гарний виступ у складі збірної Сербії на Меморіалі Лобановського. Ані до, ані після цей посередній “крайок” не демонстрував рівень, який би відповідав постійному учаснику ЛЧ, яким тоді ще було Динамо.

Заради справедливості закрити вакансію, на якій раніше панував сам Лужний, було непосильним завданням для цілого покоління гравців Динамо. Маркович отримав травму у першому матчі чемпіонату України, потім відновлювався, помилявся – і знову травмувався. Розрив контракту з Динамо в результаті ініціював він сам, повернувся до Црвени Звезди, але не зміг заграти більше ніде. За 10 наступних років Мар'ян змінив 11 клубів, догравшись до чемпіонату Лівії.

Мілош Нінкович

У Динамо: 2004-13 рр.. (109 матчів, 14 голів)

І знову Чукарічки! Цікаво, що два найуспішніших серба, які найкраще грали в Києві, приїхали не з Партизана і не з Црвени Зірки, а зі скромного клубу, який тільки в останні роки став брати треті місця, а, приміром, усі нульові роки навіть не виходив у єврокубки.

Нінкович, звісно, не був ідеалом. Він навіть сам зізнавався, що крізь пальці дивився на режим:

“У Сербії, якщо ти відомий, ти йдеш кудись поїсти, а потім повертаєшся і лягаєш спати. Але Київ – велике місто. Самі розумієте: клуби, дискотеки, красиві дівчата... Все це заважало. Якось із Мілевським ми пробули на дискотеці до сьомої ранку. Він запропонував піти в іншу, де ми пробули до 12 дня. На базу ми повернулися, щоби поспати до вечірнього тренування. Треба говорити, що того дня ми не тренувалися?”

Але спільного у Мілоша з “Мілею”, звичайно, не лише любов до нічного життя. Серб був неймовірно талановитий: його гарматний дальній удар, його культура пасу, його різноманітність як гравця атаки посилювали Динамо завжди, коли він був на полі. На жаль, на полі він був рідше, ніж хотілося: трохи більше ста матчів за вісім сезонів у Києві – дуже мало. На жаль, Мілош був дуже травматичний – але його внесок у чудовий сезон-08/09 важко переоцінити.

Користуючись нагодою, можна, мабуть, поплескати Мілошу на честь завершення кар'єри. Саме 1 липня закінчився його контракт із Вестерн Сідней Вондерерс – командою з Австралії, в якій серб осів під кінець кар'єри. Нінкович і там зробив свою спадщину спірною – пограв за обох принципових суперників із Сіднея – але, але, але. У 2016-2021 рр. глибоко віковий Нінкович незмінно входив до символічної збірної чемпіонату за підсумками сезону.

Майстер.

Радосав Петрович

У Динамо: 2015-16 рр.. (7 матчів, 1 гол)

У Радосава був прекрасний рядок в CV під назвою “виступи в Англійській Прем'єр-лізі”, але він у його випадку крився в деталях. Англійською Прем'єр-лігою у випадку з сербом був Блекберн, який, по-перше, того сезону вилетів до Чемпіоншипу, а по-друге, в принципі йшов у прірву під керівництвом абсолютно нефутбольних власників. Індійська компанія за лічені сезони довела “бродяг” від серединки АПЛ до боротьби за виживання в Чемпіоншипі (у певний момент навіть невдалої), і одним із ходів, які так легко відкинули команди в прірву – поряд зі звільненням Сема Аллардайса – стало підписання Петровича.

Плюс до цього треба розуміти, що між Блекберном і Динамо сербський півзахисник мав три роки в Туреччині, причому навіть не в топовій команді. Після трьох сезонів у Генчлербірлігі (з місцями в таблиці 11-9-9) не повертаються, і Петрович передбачувано програв у Динамо всю можливу конкуренцію. Вражаюче, що після цього гравця підписав ще й лісабонський Спортинг – але й там Петрович не заграв. Пізніше багато грав у Сегунді: за Альмерію та Сарагосу.

Александар Пантич

У Динамо: 2017-19 рр. (15 матчів)

У свої 32 роки – вік, який для багатьох колег по амплуа стає віком розквіту – центральний захисник сидить без роботи. Останньою його командою був індійський Іст Бенгал, раніше він грав за кіпрську Доксу. І навряд чи вас здивував якийсь із цих фактів його біографії.

Він не відповідав статусу Динамо жодної секунди. Він програв конкуренцію ще до підписання контракту із киянами. Він викликав емоцію “Навіщо?” щоразу, коли з'являвся у новинах. Динамо може будь-якої секунди підписати будь-якого гравця з 10-13 команд УПЛ – і сам факт появи та перебування захисника такого рівня викликав підозри, принаймні, в некомпетентності.

Якщо відкинути емоції, то як Петрович мав у CV рядок “АПЛ”, так і Пантич мав рядок “Ла Ліга”. Він теж грав за дуже слабкі команди, вилітав із Кордобою – і взагалі, був одним із багатьох сербів, які були талановиті в юнірах (19 матчів за молодіжну збірну!), але нічого не показали на дорослому рівні. У Динамо він догрався до того, що за першу половину сезону-18/19 він не зіграв жодної хвилини, потім пішов в оренду в Кадіс – і жодного разу не вийшов і там.

Після Пантича Динамо не брало на роботу жодного серба.