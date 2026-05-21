Розповідаємо про перший чемпіонат світу з футболу.

До чемпіонату світу-2026 залишилось менше року. Пропонуємо вам згадати турніри, що проходили до цього. І почнемо з мундіаля в 1930 році.

Чемпіонат світу з футболу 1930 року — це історична подія, яка започаткувала найпрестижніший турнір у світі спорту. Саме тоді Уругвай, країна з багатими футбольними традиціями, вперше став чемпіоном світу, підтвердивши свою міць і майстерність на міжнародній арені. У цій статті ми розповімо про ключові моменти першого ЧС, шлях уругвайців до тріумфу та багато іншого цікавого.

Як все починалось

Коли Уругвай отримав право провести перший в історії чемпіонат світу — частково завдяки тому, що країна святкувала своє століття незалежності, а частково через статус найсильнішої команди світу після перемог на Олімпіадах 1924 та 1928 років — це стало водночас і подарунком, і викликом.

Серед складнощів — організаторам дали лише рік на підготовку турніру безпрецедентного масштабу для одного виду спорту. Центральна арена — як і годилося, названа Естадіо Сентенаріо — була офіційно готова лише на п’ятий день після старту змагань. Будівельні бригади працювали в три зміни по вісім годин, щоб встигнути вчасно, але не встигла, тому збірна Уругваю почала турнір пізніше за інших.

Стадіон вміщував 100 тисяч глядачів, але через незавершене будівництво трибун його місткість тимчасово обмежили 80 тисячами сидінь. Навіть суперник Уругваю в першому матчі — Перу — вже встиг розпочати виступ, оскільки в групі 3 було лише три команди, а загалом в турнірі брали участь незручні для регламенту 13 збірних.

Ще одна проблема — переконати європейські збірні приїхати. Частина країн, зокрема Сполученого Королівства, тоді взагалі не входила до ФІФА і участі не планувала. Італія, яку багато хто вважав ідеальним європейським господарем турніру, бойкотувала змагання, і її приклад наслідували інші.

Зрештою, з Європи приїхали лише чотири збірні — Бельгія та Югославія не входили до числа фаворитів, Румунія заявилась лише після особистого розпорядження короля (який до того ж сам сформував склад), а Франція привезла ослаблений склад — переважно через свою ключову роль у створенні турніру. Подорож до Південної Америки тривала три тижні морем, і всі європейці вирушили разом на пароплаві Конте Верде, підтримуючи форму пробіжками по палубі. А Єгипет, який теж мав приїхати, запізнився через шторм у Середземному морі та не встиг на пересадку.

Головною перевагою Уругваю, звісно, був фактор домашнього поля. У ті часи він мав величезне значення. В умовах, коли інші команди долали виснажливий шлях, стикалися з побутовими труднощами та культурними особливостями, господарі мали комфортний тренувальний табір, звичне середовище й гарячу підтримку трибун, яка часом перетворювалась на агресивну.

Отже, отримавши право на проведення чемпіонату світу, Уругвай автоматично став головним фаворитом турніру.

Тренер

У 1930 році роль футбольного тренера ще не мала чіткого визначення. Наприклад, в Англії на той момент взагалі не було головного тренера — склад формувався комітетом. Аргентина, суперник Уругваю у фіналі, вже використовувала щось на кшталт сучасного тандему технічного директора і тренера, а ось Альберто Суппічі з Уругваю більше нагадував тренера з фізпідготовки в британському розумінні. У своїй історії чемпіонатів світу Ієн Моррісон навіть стверджував, що уругвайці формально не мали менеджера на турнірі.

Суппічі раніше грав на позиції лівого півзахисника за столичний клуб Насьйональ, але також вирізнявся як універсальний спортсмен — займався веслуванням, плаванням, боксом та легкою атлетикою. Його підготовчий збір тривав місяць і включав тривалі пробіжки в рівномірному темпі, силові вправи, роботу над реакцією та навіть прогресивні на той час дихальні техніки.

Суппічі був суворим в плані дисципліни: ввів жорстку комендантську годину для гравців. Коли воротаря Андреса Масалі застукали під час нічної прогулянки, його виключили зі складу — хоча до того він вважався гравцем, якого не можна замінити. Після цього інциденту команда почала дотримуватись правил без заперечень. Тож назвати Уругвай командою без тренера було б несправедливо — Суппічі мав повний контроль над дисципліною й фізичною формою гравців.

Утім, він навряд чи був тактичним новатором або навіть цікавився схемами. Вважається, що стратегічною частиною займався його асистент — колишній капітан збірної Педро Аріспе, який вигравав Олімпіади 1924 і 1928 років. Саме він спілкувався з гравцями про тактику. За деякими свідченнями, футболісти самі обирали стартовий склад перед матчами.

Тактика

У 1930 році тактична варіативність була мінімальною — більшість команд, включно з Уругваєм, грали за схемою 2-3-5. Хоча зміна правил офсайду 1925 року згодом змусила центрального півзахисника опускатися глибше в захист, на цьому турнірі такого ще не було. Центрхав Уругваю Лоренсо Фернандес був креативним гравцем і іноді діяв як нападник.

Найсильнішою в Уругваю була права флангова лінія, де грали ключові гравці. Правий півзахисник Хосе Андраде — швидкий і технічний футболіст, який не мав видатних фізичних даних, але славився контролем м’яча. Його вважають першим темношкірим гравцем світового рівня. Після завершення кар’єри в збірній "Чорна Перлина" повернувся, щойно Уругваю надали право на проведення турніру.

Попереду нього діяв Гектор Скароне — справжня зірка, якого ще у 1926 році підписала Барселона. Маленький, технічний і винахідливий, він випереджав свій час і мав прізвисько "Маг" за майстерне володіння м’ячем.

На лівому фланзі захисту Уругвай спочатку використовував Домінго Техеру, але після невпевненої гри проти швидкісних перуанців його замінили на більш надійного Ернесто Маскероні.

Команду хвалили за короткий пас і злагоджену гру в атаці — п’ятірка нападників діяла дуже синхронно. Історик футболу Мартін да Крус описував це як "унікальний стиль гри, створений на основі комбінацій і радості від футболу".

Проте у фіналі уругвайці дещо змінили підхід — особливо після перерви стали більше грати довгими передачами. Найімовірніше, це були не навісні "лонг-боли", а діагональні передачі — поле на новому Естадіо Сентенаріо мало максимальну дозволену ширину — 91.44м (для порівняння, стандарт у нинішній АПЛ — близько 67), що створювало багато простору на флангах.

Ключовий гравець

В атаці збірна Уругваю вирізнялася злагодженістю та командною грою — на відміну від багатьох інших команд перших десятиліть чемпіонатів світу.

У різні моменти турніру найкращим гравцем Уругваю міг вважатися хтось із двох інсайдів. Прізвисько Скароне "Маг" цілком відповідало його грі, а Педро Сеа оформив хет-трик у півфіналі, де уругвайці розгромили Югославію — 6:1.

У центрі нападу тричі виходив на поле Перегріно Ансельмо, проте в першому й останньому матчах його замінював потужний Гектор Кастро — футболіст, який втратив передпліччя ще в дитинстві через нещасний випадок з електропилою. Обидва флангові нападники також проявили себе — не лише створювали моменти, а й забивали. А центрхав Лоренсо Фернандес, за оцінками преси, став найкращим гравцем фіналу.

Та справжнім лідером і, найімовірніше, ключовою фігурою тієї команди був капітан Хосе Насассі, якого називали "Великим маршалом". У ті часи захисники виконували суто оборонні функції. Насассі, який грав праворуч із пари центрбеків, був сильним, потужним і грізним суперником. Технічно він не виділявся, але його вважали найкращим оборонцем на турнірі, що проходив під знаком атакувального футболу. Саме з нього почалася традиція жорстких і безкомпромісних уругвайських захисників, яка жива й досі.

Фінал

Уругвай — Аргентина: саме такий фінал усі й очікували. Два роки тому вони вже зустрічались у фіналі Олімпіади в Амстердамі, де Уругвай переміг 2:1 у переграванні після нічиєї 1:1 в першому матчі. Вони були не просто сусідами — це були принципові суперники, і їхні останні зустрічі відзначалися високим рівнем агресії.

У півфіналах цього турніру Уругвай і Аргентина розгромили переможців інших груп — відповідно Югославію та США з однаковим рахунком 6:1. Близька відстань між країнами забезпечила чималу кількість аргентинських фанатів у Монтевідео, а сама атмосфера в місті була напруженою. Аргентинських гравців охороняла поліція через повідомлення про погрози. Фанати з Аргентини запізнились через сувору перевірку митників — ті шукали зброю. А бельгійський арбітр фіналу, Джон Лангенус, погодився судити лише після того, як йому та двом лайнсменам оформили страховку на випадок смерті. Гра була справді ворожою.

Уругвай відкрив рахунок, коли правий вінгер Дорадо пробив із гострого кута — м’яч пройшов між ніг аргентинському воротарю Хуану Ботассо. Потім аргентинський правий фланговий Карлос Пеуcель зрівняв рахунок, а зірка турніру, центрфорвард Гільєрмо Стабіле, вивів свою команду вперед. До речі, є підозра, що він зробив це з положення поза грою.

Після перерви, програючи 1:2, Уругвай перебудувався на більш прямолінійну гру і переломив хід матчу. Сеа зрівняв рахунок після сольного проходу, лівий вінгер Сантос Іріарте забив дальнім ударом, а Кастро встановив остаточний рахунок — 4:2, замкнувши подачу головою.

Відео з тієї гри (як і з усього турніру) збереглося в поганій якості. Але події після фінального свистка ми знаємо трохи краще — і вони дуже відрізняються від сучасних церемоній.

По-перше, немає жодного запису про те, що Насассі вручили кубок одразу після матчу. Ймовірно, трофей залишався в Уругваї протягом наступних чотирьох років, але про нього майже не згадували — швидше за все, його зберігали в банківському сейфі в Монтевідео. Є фото, на яких Дорадо тримає велику срібну чашу, однак навіть ФІФА не знає, що це за трофей і куди він зник. Медалі футболісти отримали аж через чотири місяці.

Після фіналу уругвайці зробили те, що сьогодні ми називаємо "колом пошани". Кажуть, це було спонтанно і саме тоді зародилася традиція. Наступного дня в Уругваї оголосили національне свято. А в Буенос-Айресі розлючені аргентинські фанати розгромили уругвайське посольство.

Попри деякі проблеми на старті турніру (один із матчів взагалі відвідали лише 300 глядачів), у фіналі була справжня футбольна пристрасть, і зустріч двох головних суперників викликала неймовірний інтерес у Південній Америці. А от у Європі, де більшість команд не брали участі, перший чемпіонат світу залишився майже непоміченим.

Ключовий момент

Гол Іріарте, який зробив рахунок 3:2 у фіналі, став вирішальним — саме він переломив хід гри й водночас був найкрасивішим на турнірі.

Отримавши м’яч на лівому фланзі, Іріарте побачив, що захисники Аргентини готуються зупинити або простріл, або прохід до штрафного. Тож він скористався паузою — і з 23 метрів несподівано пробив по воротах. Постріл здивував усіх, включно з оператором: на архівному відео момент удару не видно, бо камера тоді стежила за боротьбою в штрафному. М’яч влетів у ближню дев’ятку — голкіпер навіть не встиг зреагувати.

Цікавий факт, який може вас здивувати

Перед фіналом виникла справжня суперечка — здавалося б, через дрібницю: який м’яч використовувати. Уругвай і Аргентина протягом турніру грали м’ячами власного виробництва. Уругвайці віддавали перевагу м’ячу з Англії, аргентинці — продукції шотландської компанії. Тобто насправді це була своєрідна битва Британії.

Існує легенда, ніби перший тайм грали аргентинським м’ячем, а другий — уругвайським. Мовляв, саме тому Аргентина виграла першу половину 2:1, а Уругвай — другу 3:0.

Можливо, ви вже чули цю історію — це найвідоміший анекдот про фінал 1930 року. Але от що дійсно може здивувати: швидше за все, ця історія — вигадка.

У звітах того часу немає згадок про заміну м’яча в перерві, як і фотофактів. У мемуарах арбітра Лангенуса йдеться, що м’яч обрали за допомогою підкидання монети перед матчем — і ним став аргентинський. Жодних згадок про заміну під час гри не було, а навряд чи суддя опустив би такий суттєвий момент.

До речі, той самий аргентинський м’яч зараз виставлений у Національному футбольному музеї в Манчестері. Де уругвайський — не знає ніхто. Можливо, його взагалі не використовували.

Чи дійсно Уругвай був найкращою командою турніру?

Звісно, варто враховувати, що деякі сильні збірні (наприклад, Італія й Англія) не брали участі, і це могло вплинути на результат. Але навіть з цим застереженням важко заперечити силу Уругваю. Команда вже мала статус чемпіона після перемог на Олімпіадах 1924 та 1928 років і виграла всі чотири матчі на цьому турнірі.

Втім, Аргентина виграла п’ять із п’яти — у її групі було чотири команди. А сам фінал був дуже напруженим: аргентинці вели в рахунку 20 хвилин і двічі влучили в каркас воріт уже після того, як Уругвай вийшов уперед. Хто знає, як би все склалося, якби турнір проходив в Аргентині? Можливо інакше. Але фактор домашнього поля не зменшує заслуг Уругваю.

У Монтевідео по праву пишалися не лише перемогою, а й організацією турніру — першого в історії чемпіонату світу, проведеного повністю в одному місті. І останнього — до чемпіонату світу 2022 року в Катарі, де матчі теж проходили переважно в Досі.

Цікаво, що господарі стали чемпіонами, а фіналісти — їхні найближчі сусіди. У ті роки перевага домашнього поля мала величезне значення — що й підтвердилося знову на чемпіонаті 1934 року в Італії.

