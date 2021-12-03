Товарищеские матчи пройдет в Баку 18-19 декабря.
АФУ
03 декабря 2021, 11:11
Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко объявил состав национальной команды на товарищеские матчи против Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба АФУ.
В рамках подготовки к финальному турниру Евро-2022 "сине-желтые" проведут два матча в Баку, которые состоятся 18-19 декабря. Обе игры начнутся в 16:00 по киевскому времени.
Также перед вылетом в Азербайджан подопечные Александра Косенко проведут учебно-тренировочный сбор в Черкассах.
Состав сборной Украины
Вратари: Кирилл Цыпун, Юрий Савенко, Александр Сухов.
Полевые игроки: Сергей Малышко, Петр Шотурма, Михаил Зварыч, Николай Белоцерковец, Игорь Корсун, Владимир Разуванов, Александр Педяш, Сергей Журба, Ярослав Лебедь, Евгений Серый, Даниил Абакшин, Артем Фаренюк, Виталий Радевич.