Футзал

Товарищеские матчи пройдет в Баку 18-19 декабря.

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко объявил состав национальной команды на товарищеские матчи против Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба АФУ.

В рамках подготовки к финальному турниру Евро-2022 "сине-желтые" проведут два матча в Баку, которые состоятся 18-19 декабря. Обе игры начнутся в 16:00 по киевскому времени.

Также перед вылетом в Азербайджан подопечные Александра Косенко проведут учебно-тренировочный сбор в Черкассах.

Состав сборной Украины

Вратари: Кирилл Цыпун, Юрий Савенко, Александр Сухов.

Полевые игроки: Сергей Малышко, Петр Шотурма, Михаил Зварыч, Николай Белоцерковец, Игорь Корсун, Владимир Разуванов, Александр Педяш, Сергей Журба, Ярослав Лебедь, Евгений Серый, Даниил Абакшин, Артем Фаренюк, Виталий Радевич.