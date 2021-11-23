Подопечные Александра Косенко в двух последних товарищеских матчах уступили Испании.
УАФ
23 ноября 2021, 10:15
УЕФА на своем официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг национальных команд по футзалу.
В обновленном рейтинге сборная Украины опустилась на одну строчку вниз и теперь занимает десятое место.
Напомним, в этом месяце подопечные Александра Косенко провели два товарищеских поединка против Испании, в которых дважды уступили с одинаковым счетом 0:3.
Соперники сборной Украины по финальному турниру Евро-2022 расположились на следующих позициях: Португалия — третья, Сербия — шестая, а Нидерланды — девятнадцатые.
Рейтинг сборных по футзалу от УЕФА:
1. Испания — 2493,789
2. Россия — 2464,226
3. Португалия — 2450,616
4. Казахстан — 2385,842
5. Хорватия — 2051,042
6. Сербия — 2050,143
7. Азербайджан — 2015,589
8. Италия — 1934,516
9. Чехия — 1887,535
10. Украина - 1856,420
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