Голкипер "сине-желтых" поделился своими мыслями накануне игры с Португалией.
Кирилл Ципун, futsal.com.ua
28 января 2022, 09:59
Вратарь сборной Украины Кирилл Ципун прокомментировал предстоящий решающий поединок против Португалии на чемпионате Европы по футзалу.
"Для победы над Португалией нужно играть с полной самоотверженностью. Мы знаем, как действовать на паркете против таких команд, а главное – умеем это делать и верим в это.
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Пауза между матчами пошла нам на пользу. Мы играли в немного сокращенном составе. Однако команда успела восстановиться как физиологически, так и психологически. Предыдущая победа придала нам приятные эмоции. Мы все профессионалы и к матчу с Португалией подходим в должной физической и эмоциональной готовности.
Мы прежде всего концентрируемся на своем матче. Сборную Португалии не нужно лишний раз представлять. Многое зависит от того как мы сыграем. На это и направлен наш акцент", — приводит слова Цыпуна пресс-служба АФУ.
Решающий матч группового этапа Евро-2022 между Украиной и Португалией пройдет сегодня, 28 января, в 21:30 по киевскому времени.