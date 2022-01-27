Футзал

Наставник "сине-желтых" поделился своими мыслями перед решающей игрой на Евро-2022.

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко прокомментировал предстоящий поединок Евро-2022 против Португалии.

"Мы приложим максимум усилий для того, чтобы добиться положительного результата. Не будем смотреть на параллельную игру, а будем рассчитывать только на себя. Мы все понимаем, на каждую игру выходим, чтобы победить. Бывает, это выходит, бывает — не получается. Но на каждый матч мы исходим с одной целью — порадовать зрителей, болельщиков в Украине и получить положительный результат.

Ситуация с составом такова, что будем снова играть в усеченном варианте. К команде прибавится только Сергей Журба. Мы немного скорректировали тренировки, потому что у нас не было четырех игроков.

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Судя по тренировкам, ребята находятся в хорошем состоянии. Было достаточно времени, чтобы мы восстановились физически и эмоционально. Выйдем на площадку в полной боевой готовности.

Сильные стороны Португалии — слаженная командная игра вместе с индивидуальными качествами игроков. Они хорошо перемещаются и доставляют мяч в переднюю линию. Нам нужно показать все свои плюсы. Мы должны продемонстрировать не только бойцовские качества, но и выдержку, хладнокровие, эмоциональный заряд плюс мастерство и везение – все компоненты. Португалия – чемпион мира, мы понимаем, с кем играем", — приводит слова Косенко пресс-служба УАФ.

Напомним, в первой игре группового этапа сборная Украины уступила Нидерландам (2:3), после чего разгромила Сербию (6:1). Решающий матч между Украиной и Португалией пройдет завтра, 28 января.