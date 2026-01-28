Футзал

Суперником переможця групи A стане команда, яка посяде друге місце у квартеті B. Колектив Олександра Косенка наразі там і знаходиться.

На чемпіонаті Європи з футзалу 2026 завершився груповий етап у квартеті A. За його підсумками перше місце в групі посіла збірна Франції, а другою фінішувала команда Хорватії.

Таким чином, у чвертьфіналі турніру Франція зіграє з командою, яка посяде друге місце у групі B. Саме в цьому квартеті виступає збірна України, яка зберігає шанси на вихід у плей-оф з другої сходинки.

У вирішальному, третьому турі групи B відбудуться два матчі: у Каунасі збірна Литви зустрінеться з Вірменією, а в Ризі Україна зіграє проти Чехії (початок — о 20:30). Саме результати цих поєдинків визначать остаточний розподіл місць у групі.

Перед стартом третього туру турнірна таблиця групи B має такий вигляд: лідирує Вірменія з шістьма очками, на другій позиції йде Україна (3 очки), далі розташувалися Чехія та Литва, які мають по одному заліковому балу.