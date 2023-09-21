Футзал

Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками після ігор із Бельгією та Польщею.

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко прокоментував поразку від Польщі (2:3) у матчі відбірного циклу ЧС-2024 – до цього українці розгромили Бельгію (10:2).

"Три очки маємо, але повинні б мати більше, на мою думку. На жаль, не виграли. Доклали максимум зусиль, створювали моменти, але пропустили такі м’ячі, що могли й не пропускати.

Але це футзал, треба готуватися, це лише початок. Усе одно все вирішується в кінці турніру. Так, могли зробити позитивний для себе гандикап, і мали на те всі підстави. Але, на жаль, не виграли.

Нічого, готуємося далі. Тож усе попереду, готуватимемося. З бійцівським настроєм, тільки так, будемо готуватися перемогти сербів у наступних іграх", — наводить слова Косенка прес-служба АФУ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна – Польща.