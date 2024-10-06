Украина: Вторая лига

У третьому дивізіоні України завершилися чотири поєдинки.

У рамках дев'ятого туру української Другої ліги-2024/25 у неділю, 6 жовтня, відбулися чотири матчі.

Група А

Гол Дмитра Коваленка приніс Ужгороду три залікових бали за домашню перемогу над Вільхівцями

Ужгород — Вільхівці 1:0

Гол: Коваленко, 7

Друга команда Руху та Куликів-Білка не виявили сильнішого у Винниках, обмінявшись голами в першому таймі зустрічі.

Рух-2 — Куликів-Білка 1:1

Голи: Панченко, 31 — Шарабура, 37

Група Б

Вилучення Артема Недолі не завадило другій команді Колоса здобути чергову перемогу, цього разу здолавши вдома Чернігів

Колос-2 — Чернігів 1:0

Гол: Басов, 68

Вилучення: Недоля (Колос-2), 33

Друга команда Олександрії сьогодні теж святкувала домашню перемогу. Чотири голи підопічні Віктора Бицюри скерували у ворота Чайки.

Олександрія-2 — Чайка 4:0

Голи: Плакса, 44, Романенко, 45+2, Жадан, 57, Базаєв, 76 (пен.)

Зазначимо, що завтра, 7 жовтня, програму дев'ятого туру буде закрито матчем Ворскла-2 — Гірник-Спорт (початок — о 13:00).