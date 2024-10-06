У третьому дивізіоні України завершилися чотири поєдинки.
Фото Куликів-Білка
06 жовтня 2024, 19:24
У рамках дев'ятого туру української Другої ліги-2024/25 у неділю, 6 жовтня, відбулися чотири матчі.
Група А
Гол Дмитра Коваленка приніс Ужгороду три залікових бали за домашню перемогу над Вільхівцями
Ужгород — Вільхівці 1:0
Гол: Коваленко, 7
Друга команда Руху та Куликів-Білка не виявили сильнішого у Винниках, обмінявшись голами в першому таймі зустрічі.
Рух-2 — Куликів-Білка 1:1
Голи: Панченко, 31 — Шарабура, 37
Група Б
Вилучення Артема Недолі не завадило другій команді Колоса здобути чергову перемогу, цього разу здолавши вдома Чернігів
Колос-2 — Чернігів 1:0
Гол: Басов, 68
Вилучення: Недоля (Колос-2), 33
Друга команда Олександрії сьогодні теж святкувала домашню перемогу. Чотири голи підопічні Віктора Бицюри скерували у ворота Чайки.
Олександрія-2 — Чайка 4:0
Голи: Плакса, 44, Романенко, 45+2, Жадан, 57, Базаєв, 76 (пен.)
Зазначимо, що завтра, 7 жовтня, програму дев'ятого туру буде закрито матчем Ворскла-2 — Гірник-Спорт (початок — о 13:00).