У ніч на 4 липня 2025 року ворог вкотре ударив по Україні.
Офіс Федерації футзалу Києва, t.me/futsal_ua
04 липня 2025, 12:59
У ніч із 3-го на 4 липня російські війська вчергове атакували Україну безпілотниками й ракетами.
Так, у Києві було знищено офіс столичної Федерації футзалу. В АФУ заявили, що влучання БпЛА-камікадзе "Shahed" вщент рознесло кабінети, а також складські приміщення, в яких зберігався спортінвентар.
Станом на 8 ранку повідомлялося, що в столиці України від чергової російської атаки постраждали 23 громадян, 14 з яких довелося госпіталізувати, тоді як іншим допомогу надали амбулаторно або на місці.
Нагадаємо, нещодавно колишній гравець збірної України розкритикував Феєнорд на тлі можливості придбання ним гравця російського клубу.