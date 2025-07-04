Футзал

У ніч на 4 липня 2025 року ворог вкотре ударив по Україні.

У ніч із 3-го на 4 липня російські війська вчергове атакували Україну безпілотниками й ракетами.

Так, у Києві було знищено офіс столичної Федерації футзалу. В АФУ заявили, що влучання БпЛА-камікадзе "Shahed" вщент рознесло кабінети, а також складські приміщення, в яких зберігався спортінвентар.

Станом на 8 ранку повідомлялося, що в столиці України від чергової російської атаки постраждали 23 громадян, 14 з яких довелося госпіталізувати, тоді як іншим допомогу надали амбулаторно або на місці.

Нагадаємо, нещодавно колишній гравець збірної України розкритикував Феєнорд на тлі можливості придбання ним гравця російського клубу.