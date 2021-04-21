Германия

Команда Флика выступала без польского бомбардира с марта.

Форвард Баварии Роберт Левандовски восстановился от травмы.

Сегодня, 21-го апреля, поляк провел большую часть тренировок вместе с командой без ограничений.

Также к тренировкам постепенно возвращаются хавбеки Серж Гнабри и Корентен Толиссо. Сегодня они провели первые легкие занятия.

В связи с травмой, полученной в марте, Роберт Левандовски пропустил 6 последних поединков мюнхенского клуба, в числе которых два четвертьфинальных матча с ПСЖ.

Ранее главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик заявлял, что у поляка есть шанс сыграть уже в ближайший уик-энд.