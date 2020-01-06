Италия

Football.ua представляет анонс центрального матча 18-го тура чемпионата Италии между Наполи и Интером.

Поединок 18-го тура первенства Серии А сезона-2019/20, в котором Наполи примет Интер, утратил значительную часть своей турнирной подоплеки по сравнению с сезоном прошлым, поскольку сейчас команды даже с натяжкой не назовешь конкурентами за места под итальянским "солнцем". Но при этом важность результата и для "змеев", и для "осликов" переоценить сложно, поскольку может оказаться решающим для их итогового турнирного положения.

Нельзя упускать из виду и "изюминку" нынешнего противостояния — Наполи возглавляет Дженнаро Гаттузо, которого его "дьявольское" миланское прошлое попросту обязывает костьми лечь, но обыграть "нерадзурри".

Наполи — Интер

Понедельник, 6 января, 21:45. Неаполь, Стадио Сан-Паоло. Арбитр — Даниэле Довери. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

По сравнению с прошлым сезоном, в котором Интер покинул Сан-Паоло изрядно потрепанным (матч завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев), с небольшой натяжкой можно сказать, что команды поменялись ролями. "Нерадзурри" отобрали у "партенопеев" звание главного (на данный момент, но не забываем про Лацио) конкурента Ювентуса в борьбе за титул, но вот выступления Наполи пока не позволяют причислить его к соискателям путевки в Лигу чемпионов.

После осенней части чемпионата команды разделяет настоящая пропасть — 18 очков, при этом и до зоны Лиги чемпионов неаполитанцам далековато — 11 пунктов. Наполи не может выиграть дома в четырех матчах Серии А (2 ничьи и 2 поражения), а Интер не знает поражений в чемпионате в восьми выездных поединках (7 побед и 1 ничья), последним как раз и был упоминавшийся разгром в Неаполе.

Да и качество игры — земля и небо. Интер из-за короткой скамейки запасных не всегда может достойно заменить выбывающих с поразительным постоянством лидеров, но с приходом Антонио Конте у футболистов горят глаза и энтузиазм порой бьет через край (хотя порой кое-кто и заставляет "змеев" не атаковать, а судорожно отбиваться). Наполи же практически всю осеннюю часть провел в состоянии апатии, связанном с внутренними конфликтами в команде и клубе. Возможно, эту проблему удастся решить энергичному мотиватору Дженнаро Гаттузо.

По качеству исполнителей Наполи явно не слабее нынешнего соперника, хотя и тем, и другим в очередной раз в сезоне не удастся сыграть в сильнейших составах.

Впрочем, если лазарет "северян" постепенно пустеет и уже сегодня на скамейке запасных можно будет увидеть Николу Бареллу и Алексиса Санчеса, то у "южан" дела чуть похуже: к уже имеющимся потерям добавился Дрис Мертенс, из-за проблем с мышцами отправленный в Бельгию на консультацию к специалистам, а Фабиан Руис перенес вирусную инфекцию и еще не полностью восстановил физические кондиции.

Интересные факты

– Наполи и Интер провели между собой 155 матчей во всех турнирах: 48 побед "партенопеев", 67 – "змеев" и 40 ничьих.

– В Серии А в Неаполе команды встречались 74 раза, и тут уж значительное превосходство хозяев: 37 побед при 17-ти поражениях и 20 ничьих.

– Беспроигрышная серия Интера в чемпионате составляет 10 матчей.

– В последних семнадцати домашних матчах против Интера во всех турнирах Наполи проиграл лишь раз.

– В минувшем сезоне матч Наполи — Интер завершился со счетом 4:1.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Максимович, Малькюи, Гулам, Тонелли, Кулибали, Мертенс — Асамоа, Д'Амброзио.

Под вопросом: Руис (Наполи).

Слова

Дженнаро Гаттузо, тренер Наполи:

"Нам будет противостоять одна из самых физически сильных команд Серии А. Поэтому если мы будем играть, как в первом тайме против Сассуоло, у нас будут больше проблемы. Необходимо быть полностью сконцентрированными и максимально выкладываться на поле. При этом очень важно не паниковать, хотя против нас будет играть великолепная команда, укомплектованная классными игроками".

"К сожалению, Кулибали еще не оправился после травмы. Мертенс три дня не работал с мячом из-за проблем с мышцами, и мы решили отправить его в Бельгию на консультацию со специалистом. Фабиан Руис переболел гриппом, и еще не набрал нужных кондиций, но, возможно, сыграет".

Антонио Конте, тренер Интера:

"Если после матча мы сможем увезти с Сан-Паоло очки, то это будет не только важно с турнирной точки зрения, но и поможет футболистам поверить в свои силы. Я очень уважаю Наполи, силу команды и квалификацию его футболистов. Причем с приходом Дженнаро Гаттузо к классу команды должен добавится присущий новому тренеру боевой дух. Поэтому не стоит недооценивать соперника, лишь глядя в турнирную таблицу".

"Мне кажется, что работу Гаттузо в Милане без оснований оценили слишком низко. Я желаю Дженнаро, чтобы он смог реализовать себя в Наполи, но только не в матче с нами. Нам надо ни в коем случае не дать Ювентусу уйти в отрыв, а для того, чтобы гарантировать себе как минимум равенство по очкам, нам надо побеждать".

прогноз 2:2

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