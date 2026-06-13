Італія

Ноттінгем Форест цікавиться Давіде Фраттезі.

Центральний півзахисник Інтера Давіде Фраттезі може приєднатися до Ноттінгем Форест, передає Ніколо Скіра.

За даними журналіста, клуб АПЛ розпочав переговори щодо потенційного трансферу 26-річного італійця, за якого гранд із Мілана хоче отримати 25-30 млн євро. У той же час самого гравця нинішня пропозиція Ноттінгем Форест не вразила.

Контракт Фраттезі з Інтером розраховано до кінця червня 2028 року. Склад "нерадзуррі" він поповнив у липні 2023-го на правах оренди, тоді як роком пізніше Сассуоло отримав за Давіде 31,4 млн.

Протягом сезону-2025/26 хавбек відзначився трьома асистами в 33-х матчах (1133 хвилини) міланського гранда.

Раніше повідомлялося, що Піза викупить іншого гравця Інтера.