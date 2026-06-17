Італія

Чемпіон Італії купить Івана Проведеля у Лаціо.

Міланський Інтер досяг повної домовленості про перехід голкіпера римського Лаціо Івана Проведеля. Про це повідомляє авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо. За інформацією джерела, сума трансферу складе символічні для сучасного футболу 3 мільйони євро.

Досвідчений італійський воротар вже поставив свій підпис під контрактом з міланським грандом, який буде розрахований на три роки. Зазначається, що Проведель офіційно приєднається до складу нерадзуррі починаючи з наступного сезону.

У новому клубі йому відведена чітка роль — він стане другим номером команди та буде надійною резервною опцією для іспанського голкіпера Хосепа Мартінеса.

У сезоні 2025/26 32-річний голкіпер зіграв 27 матчів у Серії А. Нагадаємо, що у сезоні 2023/24 групового етапу Ліги чемпіонів, воротар врятував Лаціо від поразки проти Атлетіко Мадрид. У доданий час Проведель головою спрямував мʼяч у сітку — 1:1