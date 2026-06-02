Нідерланди. Новина

Амстердамський клуб бачить у 50-річному тренері людину, яка поверне команду на вершину.

Нідерландський Аякс оголосив про призначення Мічела на посаду головного тренера команди. Іспанський фахівець підписав контракт з амстердамським клубом до 2028 року.

Для Мічела це новий виклик після п'яти сезонів на чолі Жирона. Незважаючи на виліт команди з елітного дивізіону Іспанії за підсумками минулого сезону, його робота в каталонському клубі отримала високу оцінку в футбольній спільноті.

Ajax has reached an agreement with Miguel Ángel Sánchez Muñoz, commonly known as Míchel, on his move to Amsterdam. Míchel has signed a contract as head coach for two seasons, running until June 30, 2028.



Bienvenido, Míchel 🇪🇸 — AFC Ajax (@AFCAjax) June 2, 2026

Після офіційного оголошення тренер поділився своїми емоціями від нового призначення.

"Я почуваюся тут чудово, я пишаюся тим, що роблю цей наступний крок у своїй кар'єрі. Аякс – це гучне ім'я в Європі, клуб, який завжди виховував молодих, талановитих гравців", — заявив Мічел.

Під керівництвом іспанця Жирона пережила найуспішніший період у своїй історії. Команда не лише пробилася до Ліги чемпіонів, а й певний час на рівних конкурувала з грандами іспанського футболу.