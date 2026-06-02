Нідерланди. Новина
Амстердамський клуб бачить у 50-річному тренері людину, яка поверне команду на вершину.
Мічел, getty images
02 червня 2026, 21:04
Нідерландський Аякс оголосив про призначення Мічела на посаду головного тренера команди. Іспанський фахівець підписав контракт з амстердамським клубом до 2028 року.
Для Мічела це новий виклик після п'яти сезонів на чолі Жирона. Незважаючи на виліт команди з елітного дивізіону Іспанії за підсумками минулого сезону, його робота в каталонському клубі отримала високу оцінку в футбольній спільноті.
Після офіційного оголошення тренер поділився своїми емоціями від нового призначення.
"Я почуваюся тут чудово, я пишаюся тим, що роблю цей наступний крок у своїй кар'єрі. Аякс – це гучне ім'я в Європі, клуб, який завжди виховував молодих, талановитих гравців", — заявив Мічел.
Під керівництвом іспанця Жирона пережила найуспішніший період у своїй історії. Команда не лише пробилася до Ліги чемпіонів, а й певний час на рівних конкурувала з грандами іспанського футболу.