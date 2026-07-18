Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю поєдинку за "бронзу" чемпіонату світу-2026, який відбудеться 19 липня, розпочавшись о 00:00.

У поєдинку за третє місце чемпіонату світу-2026 зійдуться національні команди Франції та Англії.

[*] — положення в рейтингу національних команд ФІФА

НЕДІЛЯ, 19 ЛИПНЯ, 00:00 ▪️ МАЯМІ СТЕДІУМ, США ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХЕСУС ВАЛЕНСУЕЛА (ВЕНЕСУЕЛА) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У своїх півфінальних матчах Франція та Англія були хоча й незначними, але все ж фаворитами. Грізна французька атакувальна ланка так і не вигадала, як упоратися з міцною іспанською обороною, тож гольова серія колективу Дідьє Дешама перервалася, не досягнувши позначки в 20 протистоянь. Варто зауважити, що в 17 із 19 цих поєдинків Франція забила щонайменше два гола.

Команда Томаса Тухеля в свою чергу ворота аргентинців уразила, при чому ще й першою. Тим не менш, у підсумку Англії не вдалося бодай втримати нічию. Чинні чемпіони світу вкотре проявили характер, у компенсований час вирвавши путівку до фіналу. Тепер англійська збірна спробує зіпсувати прощання суперника з керманичем і помститися за чвертьфінальну поразку в 2022 році.

Свого часу Англія поступилася в двох матчах за "бронзу" мундіалю (1990, 2018), тоді як Франція стільки ж разів фінішувала третьою (1958, 1986), зазнавши невдачі в одному випадку (1982). Програвши англійцям лише дві з десяти останніх очних зустрічей (6В, 2Н), французи справедливо розраховуватимуть на позитивний результат дуелі в штаті Флорида.

Іспанія продемонструвала, як зупинити Францію, але навряд чи Англія, яка пропустила шість голів у чотирьох матчах плейоф, спроможна повторити успіх підопічних Луїса де ла Фуенте. Французи ще й мали додатковий день для фізичного й психологічного відновлення, що хоч і не радикально, але все ж трохи ускладнить життя англійцям.

👑 betking пропонує поставити на перемогу Франції з коефіцієнтом 1.94, тоді як імовірність успіху збірної Англії оцінюється в 3.80. На нічийний результат в основний час дається коефіцієнт 3.80.

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💬 СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Томас Тухель, головний тренер Англії: "Англія може отримати свій найкращий за 60 років результат на чемпіонаті світу. Саме так ми маємо оцінювати нашу ситуацію. Звісно ж, всі хотіли бути у фіналі в Нью-Йорку, а не грати цей ("бронзовий") поєдинок, але це офіційний матч ЧС проти однієї з найсильніших збірних, який є можливістю вкотре продемонструвати наші здібності".

Дідьє Дешам, головний тренер Франції: "Це не товариський матч, але й не той поєдинок, в якому ми хотіли б грати, проте він є. На кону третє місце, яке ми маємо здобути, адже це входить до моїх обов'язків, разом із тренерським штабом і гравцями. Потрібно зробити все можливе для досягнення цієї кінцевої мети. Це, звичайно, менш важливо, ніж фінал, але я скажу ще раз, що ми тут".

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ФРАНЦІЯ: Меньян — Гюсто, Конате, Лакруа, Л. Ернандес — Заїр-Емері, Канте — Акліуш, Шеркі, Мбаппе — Тюрам

АНГЛІЯ: Гендерсон — Чалоба, Геї, Стоунз, Спенс — Мейну, Андерсон, Роджерс — Мадуеке, Кейн, Рашфорд

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