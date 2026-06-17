Нідерланди. Новина

51-річний нідерландський фахівець підписав контракт і повертається до роттердамського клубу вже втретє в різних ролях.

Феєнорд офіційно оголосив про призначення Джованні ван Бронкхорста новим головним тренером першої команди. Колишній захисник збірної Нідерландів підписав контракт на два сезони з опцією продовження ще на один рік.

Для роттердамського клубу це повернення добре знайомого обличчя: ван Бронкхорст є справжньою легендою Феєнорда. Як гравець він виступав за команду у 1993-1998 та 2007-2010 роках, а також носив капітанську пов’язку і вигравав Кубок Нідерландів у 2008 році.

Особливо успішним для нього став перший тренерський період у клубі з 2015 по 2019 рік. Тоді Феєнорд під його керівництвом виграв чемпіонат Нідерландів у сезоні-2016/17 — перший титул за майже два десятиліття, а також здобув низку національних трофеїв.

Повернення ван Бронкхорста відбулося після звільнення Робіна ван Персі.