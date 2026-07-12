Нідерланди. Новина
Гравців Жирони продовжують пов'язувати з трансфером до Аякса, де головним тренером став колишній коуч каталонців Мічел.
Аззедін Унахі, Getty Images
12 липня 2026, 18:41
Півзахисник Жирони Аззедін Унахі може продовжити свою кар'єру у чемпіонаті Нідерландів. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, у послугах 26-річного марокканця зацікавлений Аякс, а точніше, головний тренер амстердамців Мічел, який раніше працював у Жироні.
У контракті футболіста збірної Марокко прописано суму відступних у розмірі 25 млн євро, але Аякс хоче зменшити її, оскільки іспанський клуб вилетів із Ла Ліги до Сегунди.
Минулого сезону Унахі провів 24 матчі, в яких забив п'ять голів та віддав три асисти.
Раніше повідомлялося, що Мічел хоче підписати Ваната в Аякс.