Туреччина

Турецький клуб планує завершити трансфер уже на початку наступного тижня.

Мохамед Салах дав згоду на перехід до Бешикташа. Про це повідомив журналіст Саша Тавольєрі, посилаючись на інформацію Санті Ауни. За даними джерела, сторони вже досягли домовленості щодо однорічного контракту з можливістю продовження ще на один сезон.



Повідомляється, що Бешикташ має намір завершити трансфер на початку наступного тижня. Якщо все пройде за планом, єгиптянин прибуде до Туреччини для проходження медичного огляду та підписання контракту. У разі успішного завершення угоди перехід Салаха стане одним із найгучніших трансферів турецького футболу.

В минулому сезоні Мохамед Салах зіграв 41 поєдинок за Ліверпуль, який він покинув в кінці сезону, після 9 сезонів в клубі. Нападник забив 12 голів та віддав 11 результативних передач.