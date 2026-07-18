Іспанія

Аргентинець готовий обрати каталонський клуб, якщо залишить Тоттенгем.

Центральний захисник Тоттенгема Крістіан Ромеро віддає перевагу переходу до Барселони, якщо цього літа залишить лондонський клуб. Про це повідомляє SPORT.



За інформацією джерела, аргентинець розглядає каталонців як пріоритетний варіант, випереджаючи Атлетіко та Інтер, які також стежать за його ситуацією.



Водночас у Барселоні наразі не вважають підписання центрального захисника першочерговим завданням, тому повноцінний трансфер Ромеро на цьому етапі виглядає малоймовірним. Однак ситуація може змінитися, якщо з’явиться можливість оформити оренду футболіста. У такому випадку каталонський клуб, готовий серйозно включитися в боротьбу за підписання.

У минулому сезоні Крістіан Ромеро провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів та віддав 3 результативні передачі.