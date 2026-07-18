Італія

Кріст Інао Улаї переїжджає до Італії.

Італійська Фіорентина узгодила всі деталі переходу півзахисника Кріста Інао Улаї. Як повідомляє авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо, гравець залишає турецький Трабзонспор і вже прямує до Італії для завершення формальностей.

Керівництво клубу із Флоренції не пошкодувало коштів на талановитого хавбека. Трансфер обійдеться італійцям у солідні €30 мільйонів. Крім того, Трабзонспор наполіг на включенні в угоду спеціального пункту — турецький клуб отримає відсоток від майбутнього перепродажу гравця.

Для Фіорентини це вже не перший гучний хід на трансферному ринку останнім часом. Кріст Інао Улаї стане ще одним топовим новачком у півзахисті команди після нещодавнього підписання Атти. Керівництво клубу демонструє серйозні амбіції на новий сезон, формуючи потужну та креативну лінію в центрі поля

Нагадаємо, Улаї приєднався до турецької команди торік з французької Бастії за 5.5 млн євро. У сезоні 2025/26 півзахисник зіграв 31 одну гру за Трабзонспор. Забив 2 мʼячі, віддав 4 результативні передачі та допоміг завоювати Кубок Туреччини. Також на рахунку Кріста 4 матчі у складі збірної Кот-д'Івуару на ЧС-2026.