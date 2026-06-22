Нідерланди. Новина

Японський форвард може піти підвищення.

Нападник Феєнорда та збірної Японії Аясе Уеда може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 27-річного японця зацікавлені клуби з англійської Прем'єр-ліги та німецької Бундесліги.

Також зазначається, що в нідерландський клуб вже почали приходити пропозиції щодо можливого трансферу гравця.

Минулого сезону Уеда провів 40 матчів, у яких забив 26 голів та віддав два асисти.

Також додамо, що Аясе забив два м'ячі та віддав гольову передачу за збірну Японії у матчі ЧС-2026 проти Тунісу, після чого був визнаний найкращим гравцем поєдинку.