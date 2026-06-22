Нідерланди. Новина
Японський форвард може піти підвищення.
Аясе Уеда, Getty Images
22 червня 2026, 20:39
Нападник Феєнорда та збірної Японії Аясе Уеда може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, у послугах 27-річного японця зацікавлені клуби з англійської Прем'єр-ліги та німецької Бундесліги.
Також зазначається, що в нідерландський клуб вже почали приходити пропозиції щодо можливого трансферу гравця.
Минулого сезону Уеда провів 40 матчів, у яких забив 26 голів та віддав два асисти.
Також додамо, що Аясе забив два м'ячі та віддав гольову передачу за збірну Японії у матчі ЧС-2026 проти Тунісу, після чого був визнаний найкращим гравцем поєдинку.