Нідерланди. Новина

Переговори між клубами вже розпочалися.

Нападник Жирони Владислав Ванат у літнє трансферне вікно може перейти до чемпіонату Нідерландів. Про це повідомляє Voetbal Primeur.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного українця зацікавлений Аякс, а точніше, головний тренер нідерландського клубу Мічел, який раніше покинув Жирону.

Мічел вважає Ваната головною трансферною метою для посилення атаки, але в його послугах також зацікавлені й інші клуби з Європи.

Також зазначається, що клуби вже розпочали переговори щодо потенційного трансферу форварда збірної України.

Минулого сезону Ванат провів 29 матчів, у яких забив десять голів та віддав два асисти.

Нагадаємо, Ванат перебрався до Жирони з Динамо влітку минулого року за 15 мільйонів євро.