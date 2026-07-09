Нідерланди. Новина
Переговори між клубами вже розпочалися.
Владислав Ванат, Getty Images
09 липня 2026, 21:13
Нападник Жирони Владислав Ванат у літнє трансферне вікно може перейти до чемпіонату Нідерландів. Про це повідомляє Voetbal Primeur.
За інформацією джерела, у послугах 24-річного українця зацікавлений Аякс, а точніше, головний тренер нідерландського клубу Мічел, який раніше покинув Жирону.
Мічел вважає Ваната головною трансферною метою для посилення атаки, але в його послугах також зацікавлені й інші клуби з Європи.
Також зазначається, що клуби вже розпочали переговори щодо потенційного трансферу форварда збірної України.
Минулого сезону Ванат провів 29 матчів, у яких забив десять голів та віддав два асисти.
Нагадаємо, Ванат перебрався до Жирони з Динамо влітку минулого року за 15 мільйонів євро.