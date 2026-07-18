У Києві та інших містах українці знову вийшли на акції протесту через відставку міністра оборони Федорова. Мітингувальники вимагали відправити у відставку головкома Олександра Сирського.
СБУ відновила записи з камер, на яких видно момент замаху на Єрмолаєва в Монако. Їх намагалися видалити.
Україна відкриє всі архіви СБУ та розвідки щодо Волинської трагедії — заявив Зеленський.
Зеленський повідомив, що колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко стане секретарем РНБО України. Також президент призначив Олександра Поклада т. в.о. голови СБУ.
Уряд призначив Євгенія Хмару т. в. о міністра оборони України, а Андрія Сибігу — міністра закордонних справ. А ексвіцепрем’єр з питань євроінтеграції Качка представлятиме Україну при ЄС
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Загалом від початку цієї доби відбулося 229 бойових зіткнень. Противник завдав 68 авіаційних ударів, скинув 175 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6231 дрон-камікадзе та здійснив 2225 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони успішно відбили дві атаки противника. Також окупанти здійснили 42 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.
Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів штурмував позиції наших підрозділів біля Вільчі, Козачої Лопані, Лиману, Ізбицького та Синельникового. Два боєзіткнення тривають дотепер.
На Купʼянському напрямку сьогодні ворог здійснив один штурм позицій Сил оборони в напрямку населеного пункту Шийківка.
Шістнадцять спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку в районах населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Лиман, Озерне та Ямпіль.
На Слов'янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 23 спроби загарбників іти вперед поблизу Кривої Луки, Закітного, Рай-Олександрівки та Різниківки. Шість ворожих штурмів зафіксовано на Краматорському напрямку в районах Малинівки та Никифорівки.
На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки та Русиного Яру; ще одне боєзіткнення триває.
Усього 34 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Софіївка, Торецьке, Білицьке, Новий Донбас, Білозерське, Шевченко, Гришине, Мирне, Василівка, Сергіївка, Удачне та Молодецьке. Два боєзіткнення тривають.
За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 50 окупантів та 11 — поранено; знищено одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільної, дві одиниці спеціальної техніки та один пункт управління безпілотних літальних апаратів ворога.
Пошкоджено одну артилерійську систему та одну одиницю автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 275 безпілотних літальних апаратів різних типів.
Одну атаку окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районі Березового.
Двадцять дві атаки окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Косівцеве, Верхня Терса, Цвіткове, Гірке, Оленокостянтинівка, Воздвижівка та Чарівне. Два боєзіткнення тривають.
На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника в районах Новоандріївки та Приморського.
Штурмових дій противника не зафіксовано на Придніпровському напрямку.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
Важливі доповіді бойових командирів про ситуацію на найбільш інтенсивних напрямках. Сьогодні говорили з командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ Робертом Бровді, командиром 1-го корпусу НГУ «Азов» Денисом Прокопенком, командиром 2-го корпусу НГУ «Хартія» Ігорем Оболєнським, заступником командувача ДШВ ЗСУ Андрієм Ткачуком і тимчасовим виконувачем обовʼязків командира 19-го армійського корпусу оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ Валерієм Скредом.
Вдячний усім за відчутні результати заради України. Командири доповіли по ситуації на передовій, знищенню сил окупанта й ключових аспектах постачання для наших підрозділів. Українська оборона залишається активною, повністю виконуються визначені завдання для напрямків. Зосередилися на потребі у більш масштабному постачанні дронів, які застосовуються на оперативній глибині.
Обговорили проблематику виробництва й постачання дронів на оптоволокні. Була відзначена результативність програми справедливого розподілу особового складу між бойовими бригадами. Ця програма функціонує з грудня минулого року й буде продовжуватись. Особливий досвід «Хартії» в залученні іноземних добровольців для захисту України має бути масштабований і на інші підрозділи. Обговорили, що для цього потрібно.
Вдячний командиру «Азова» за особливу увагу до процесу обмінів та долі наших полонених: будуть відповідні доручення на основі того, про що говорили сьогодні. Хочу зараз окремо відзначити підрозділи ДШВ за ефективність у реалізації нашої активної оборони. І, звісно, дякую СБС за влучність! Готуємо спеціальну Ставку за участі командирів корпусів та основних виробників зброї і засобів, які потрібні зараз на фронті.
Слава Україні!
Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!