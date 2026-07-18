Завершилася 1605 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

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У Києві та інших містах українці знову вийшли на акції протесту через відставку міністра оборони Федорова. Мітингувальники вимагали відправити у відставку головкома Олександра Сирського.

СБУ відновила записи з камер, на яких видно момент замаху на Єрмолаєва в Монако. Їх намагалися видалити.

Україна відкриє всі архіви СБУ та розвідки щодо Волинської трагедії — заявив Зеленський.

Зеленський повідомив, що колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко стане секретарем РНБО України. Також президент призначив Олександра Поклада т. в.о. голови СБУ.

Уряд призначив Євгенія Хмару т. в. о міністра оборони України, а Андрія Сибігу — міністра закордонних справ. А ексвіцепрем’єр з питань євроінтеграції Качка представлятиме Україну при ЄС

Підбірка новин: hromadske