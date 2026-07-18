Інше

Досвідчений голкіпер збірної Кабо-Верде може продовжити кар’єру в чемпіонаті Чилі.

Чилійський Коло-Коло розпочав переговори щодо підписання воротаря збірної Кабо-Верде Возіньї, який наразі перебуває у статусі вільного агента. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо. За інформацією джерела, клуб уже надіслав футболісту початкову пропозицію, однак представники голкіпера відповіли зустрічними умовами. Переговори між сторонами тривають.



Повідомляється, що керівництво Коло-Коло найближчим часом визначиться, кого саме підписувати — Возінью чи воротаря Сантьяго Меле.



Водночас досвідченого голкіпера також хотіли підписати Інтер Маямі, тому боротьба за його підписання триває.