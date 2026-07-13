Нідерланди. Новина

Амстердамський клуб досяг домовленості щодо трансферу молодого італійського нападника.

Нападник Ювентуса Дієго Пуньйо продовжить кар’єру в Аяксі. Про це повідомив журналіст Маттео Моретто.



За інформацією джерела, клуб із Амстердама домовився про перехід молодого італійського форварда. Сторони вже узгодили основні деталі угоди, а найближчим часом трансфер має бути оформлений офіційно.

До цього повідомлялось, що Аякс готує пропозицію щодо Довбика.



Для Аякса підписання Пуньйо є інвестицією в майбутнє, адже 19-річний нападник вважається одним із найперспективніших вихованців академії Ювентуса.



Очікується, що після завершення всіх формальностей футболіст приєднається до нового клубу та розпочне підготовку до сезону в Нідерландах.



За минулий сезон футболіст провів у складі Ювентусу U-23 9 поєдинків, відзначившись 2 голами.