Нідерланди. Новина

Суперлегенда пресконференцій в Манчестер Юнайтед поки не збирається повертатися до тренерської роботи.

Технічний директор Твенте Ерік тен Гаг прокоментував чутки, які пов'язують його з можливим призначенням на посаду головного тренера збірної Нідерландів після потенційного відходу Рональда Кумана.

Фахівець заявив, що не має наміру змінювати місце роботи найближчим часом, оскільки повністю відданий своєму нинішньому проєкту.

"Наразі, у найближчі два роки, я недоступний. Я зробив цей вибір, це було свідоме рішення. Я все ретельно зважив.

Я прийшов сюди, щоб допомогти Твенте рухатися вперед. Саме на цьому я зараз повністю зосереджений", — цитує слова Еріка тен Гага RTV Oost.

Раніше повідомлялося, що Арне Слот веде переговори про призначення у збірну Нідерландів.