Бенфіка включилася в боротьбу за Альвареса

Португалія

Португальський клуб став ще одним претендентом на мексиканського півзахисника.

Бенфіка вступила в боротьбу за підписання Едсона Альвареса. Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг. За інформацією джерела, португальський клуб уже вивчає можливість трансферу мексиканського півзахисника та готовий скласти конкуренцію іншим претендентам.



Водночас Кельн не відмовляється від ідеї підписати Альвареса, однак наразі загальна вартість потенційної угоди залишається занадто високою для німецького клубу.



Тепер головне питання полягає в тому, яку пропозицію Бенфіка буде готова зробити, адже саме від фінансових умов залежатиме подальший розвиток переговорів щодо трансферу мексиканця.