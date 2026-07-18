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  • Португалія

    18 липня 2026, 07:45

    Бенфіка включилася в боротьбу за Альвареса

    Португальський клуб став ще одним претендентом на мексиканського півзахисника.

    Альварес, gettyimages
    Альварес, gettyimages 18 липня 2026, 07:45

    Бенфіка вступила в боротьбу за підписання Едсона Альвареса. Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг. За інформацією джерела, португальський клуб уже вивчає можливість трансферу мексиканського півзахисника та готовий скласти конкуренцію іншим претендентам.

    Водночас Кельн не відмовляється від ідеї підписати Альвареса, однак наразі загальна вартість потенційної угоди залишається занадто високою для німецького клубу.

    Тепер головне питання полягає в тому, яку пропозицію Бенфіка буде готова зробити, адже саме від фінансових умов залежатиме подальший розвиток переговорів щодо трансферу мексиканця.

    Опорний півзахисник провів минулий сезон у складі Фенербахче на правах оренди. Едсон зіграв 18 матчів у всіх турнірах та віддав одну результативну передачу. Трансфермаркт оцінює гравця в 15 млн євро.

    Тимофій Тищенко

    Тимофій Тищенко

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    Джерела

    Флоріан Плеттенберг / Florian Plettenberg

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