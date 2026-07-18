Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Керманич Аргентини прокоментував підготовку до фіналу чемпіонату світу-2026.

Національна збірна Аргентини завершує підготовку до фінального матчу чемпіонату світу-2026 проти Іспанії.

Головний тренер "альбіселесте" Ліонель Скалоні напередодні гри традиційно поспілкувався з представниками ЗМІ.

"Мене турбує все, що стосується нашого наступного суперника. Для початку, нам варто спробувати виїхати на автобусі з готелю, бо на цю пресконференцію довелось діставатись гелікоптером.

Ми почали аналізувати Іспанію з грудня минулого року як потенційного суперника на чемпіонаті світу. Але не більше, аніж будь-якого іншого суперника. Ми проаналізували весь їхній потенційний шлях до фіналу, але надмірний аналіз — це теж не добре.

Тож ми знаємо, як вони грають. А ми ж спробуємо грати у свою гру та завдати їм клопотів у тих моментах, де вони вразливі.

Характеристики обох команд подібні. Звичайно, є певні відмінності, але загалом у нашому стилі гри ми схожі, і ми сподіваємось на гарне видовище для всіх глядачів цієї неділі.

Де ла Фуенте? Я ціную його, і Іспанія має дуже хороший період із Луїсом на чолі. Я тішусь через їхні успіхи", — заявив аргентинський фахівець.

Матч Іспанія — Аргентина відбудеться 19 липня, о 22:00.