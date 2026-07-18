Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Керманич Іспанії прокоментував підготовку до фіналу чемпіонату світу-2026.

Національна збірна Іспанії завершує підготовку до фінального матчу чемпіонату світу-2026 проти Аргентини.

Головний тренер "Фурії Роха" Луїс де ла Фуенте напередодні гри традиційно поспілкувався з представниками ЗМІ.

"Грати у фіналі — це вже розкіш та великий привілей. Я б підписався на те, щоб у кожному турнірі доходити до фіналу, і навіть погодився б програвати. Важливо грати у фіналі і ще більш важливо мати можливість боротись за перемогу, використовуючи наші сильні сторони проти грізного суперника з дійсно чудовим послужним списком.

Думаю, що це буде фантастичне видовище. У нас дві суперкоманди, які мають багато спільного. Кожен із нас намагатиметься диктувати гру, але обидві команди хочуть грати з м’ячем, тож тут перемагає талант.

Щодо арбітра, то судді існують для того, щоб підкреслити це видовище.

Перед цією грою мене більше нервує необхідність їхати на пресконференцію та повертатись назад до готелю гелікоптером. Більше — нічого, я абсолютно спокійний.

Ми хочемо насолодитись цим неймовірним моментом. Усі наші почуття зараз зосереджені на змаганнях, і, звичайно, ми будемо боротись за перемогу.

Ямал? Із ним усе добре, немає жодних проблем. Він отримав сильний забій у попередній грі, але ідеально зіграв увесь матч. Ми дали йому відпочити вчора, а сьогодні він нормально тренувався зі своїми товаришами по команді.

Ламін має бути Ламіном. Мессі? Він унікальний гравець і проводить видовищний чемпіонат світу. Але Ламін також має вражаючий потенціал.

Ключ до успіху? Працювати, працювати і ще раз — працювати. І навіть тоді іноді справи йдуть не так, як ти хочеш. Коли не йдуть, продовжуй працювати, наполегливо й оточуйте себе правильними людьми — гравцями, тренерським штабом — які допомагатимуть тобі боротись за важливі речі. Понад усе, варто цінувати підтримку.

Я поважаю всі думки, і навіть ту, що Аргентина грає у брудний футбол, але не згоден із цим. Я дуже захоплююсь цією національною командою. Вони щойно створили історію в грі проти Англії й їх тренує мій великий друг", — заявив іспанський фахівець.

Матч Іспанія — Аргентина відбудеться 19 липня, о 22:00.