Нідерланди. Новина

Колишній наставник Ліверпуля знаходиться на зв'язку з Королівським футбольним союзом Нідерландів.

Колишній головний тренер Ліверпуля Арне Слот є одним із головних претендентів на посаду наставника збірної Нідерландів. Про це повідомив журналіст Sky Sport Deutschland Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, Королівський футбольний союз Нідерландів уже провів із 47-річним фахівцем попередні переговори. Хоча федерація розглядає й інших кандидатів, Слот входить до короткого списку фаворитів.

Посада головного тренера стала вакантною після відставки Рональда Кумана, який залишив команду після вильоту Нідерландів від Марокко в серії пенальті на стадії 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Сам Арне Слот перебуває без роботи з кінця травня, коли залишив Ліверпуль. У своєму дебютному сезоні на Енфілді він привів команду до чемпіонства в Англії, однак наступна кампанія виявилася менш успішною: мерсисайдці фінішували лише п'ятими в Прем'єр-лізі, після чого клуб ухвалив рішення припинити співпрацю з нідерландським тренером та призначити Андоні Іраолу.