Португалія

Лісабонський клуб орендує нападника з правом викупу, випередивши двох учасників Ліги чемпіонів завдяки амбітному проєкту Марку Сілви.

Португальська Бенфіка досягла повної домовленості щодо підписання нападника Джона Дурана.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, гравець приєднається до лісабонських орлів на правах оренди, залишивши саудівський Ан-Наср. Керівництву португальського гранда вдалося виграти серйозну конкуренцію на трансферному ринку.

За інформацією джерела, Бенфіка обійшла двох неназваних представників Ліги чемпіонів, які також активно претендували на футболіста. Вирішальним фактором для самого Дурана стала віра в спортивний проєкт клубу та особисті плани головного тренера Марку Сілви щодо його ролі в команді.

Фінансові витрати на заробітну плату форварда будуть солідарно розділені між обома клубами. В угоду також включено опцію повноцінного придбання гравця, проте вона не є обов'язковою — остаточне рішення щодо майбутнього нападника лісабонський клуб ухвалюватиме вже наступного сезону, спираючись на результати його виступів та швидкість адаптації в новій команді.

Минулий сезон Джон провів у двох командах на правах оренди. На початку кампанії 2025/26 виступав за турецький Фенербахче. Проте взимку приєднався до російського Зеніту. У складі якого став чемпіоном, зігравши загалом 9 матчів та забивши 2 голи.