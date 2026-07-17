Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Аргентинський фахівець веде переговори щодо контракту до ЧС-2030 та ділиться очікуваннями від історичного фіналу між Аргентиною та Іспанією.

Маурісіо Почеттіно, головний тренер збірної США з футболу, заявив, що вже наступного тижня ухвалить остаточне рішення щодо свого майбутнього на цій посаді. Наразі 54-річний аргентинський спеціаліст веде активні переговори з Федерацією футболу США щодо можливого продовження контракту до чемпіонату світу 2030 року.

Поточна угода Почеттіно, який очолив команду у вересні 2024 року, добігає кінця після завершення нинішнього турніру. В інтерв'ю іспанській радіостанції Cadena COPE у четвер він прокоментував ситуацію:

"Ми оцінюємо це, розглядаємо. Вони зробили мені пропозицію продовжити, і ми побачимо. Наступного тижня ми приймемо рішення", — заявив тренер.

Незважаючи на розгромну поразку від збірної Бельгії (1:4) в 1/8 фіналу, яка залишила співгосподарів турніру поза боротьбою, Федерація футболу США сподівається зберегти тренера. До цього американці демонстрували яскраву гру на груповому етапі та здобули впевнену перемогу над Боснією і Герцеговиною з рахунком 2:0 в 1/16 фіналу.

Варто зазначити, що ще на початку цього року колишній наставник Тоттенгема, ПСЖ та Челсі перебував у сфері інтересів кількох провідних європейських клубів.

Поки вирішується його контрактне питання, вся увага Почеттіно прикута до майбутнього фіналу чемпіонату світу між його рідною Аргентиною та збірною Іспанії .Тренер не приховує свого захоплення від майбутнього протистояння:

"Усі з нетерпінням чекають матчу володарів чемпіонату світу та Кубка Америки проти чемпіонів Європи. Вони обидва заслуговують на фінал. Я думаю, що це найкращий матч, який можна подивитися в наші дні. Я не сумніваюся, що це буде один з найважливіших матчів в історії за останні 40 років", — наголосив Маурісіо.

Почеттіно утримується від виділення явного фаворита, відзначаючи сильні сторони обох фіналістів. На його думку, Аргентина випромінює впевненість, чудово контролює хід гри і демонструє величезне терпіння. Водночас Іспанія є надзвичайно добре організованою командою, яка здатна нав'язати свою гру.

Окрему увагу фахівець приділив своєму співвітчизникові — 39-річному Ліонелю Мессі, який проводить видатний турнір (у переможному півфіналі проти Англії (2:1) він віддав дві гольові передачі).

"Чим далі Мессі від ваших воріт, тим краще. Ви повинні чинити великий тиск на Аргентину, щоб вона не змогла зв’язатися з ним. Це надзвичайно важливо. У наші дні неможливо контролювати гравців. Іспанія намагатиметься тиснути та нав’язувати власну командну гру", — підкреслив фахівець.

За словами Почеттіно, Мессі навіть у своєму віці зберігає унікальну ауру та беззаперечну повагу суперників, що робить збірну Аргентини по-справжньому грізною силою на полі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Славко Вінчич працюватиме на фіналі ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною.