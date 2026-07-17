Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

ФІФА запровадила нову нагороду для тріумфаторів мундіалю, а також випустить лімітовану колекцію для вболівальників.

ФІФА офіційно оголосила, що переможці чемпіонату світу-2026 вперше в історії отримають не лише головний трофей і золоті медалі, а й індивідуальні чемпіонські персні.

Як повідомила організація, ця традиція, добре відома в американському спорті, вперше буде застосована на турнірі під егідою ФІФА. Загалом виготовлять 2 026 пронумерованих перснів. Тридцять із них призначені для футболістів і представників команди-переможця, а ще 1 996 надійдуть у продаж як офіційна ліцензована сувенірна продукція.

Кожен перстень матиме унікальний серійний номер, сертифікат автентичності та буде виготовлений за індивідуальними параметрами власника. На одному боці буде зображено Кубок світу ФІФА, а інший оформлять із символікою збірної, яка виграє турнір.

Одразу після фіналу капітан і головний тренер команди-чемпіона отримають тимчасові персні. Пізніше всі 30 екземплярів будуть персоналізовані та офіційно вручені своїм власникам.

Фінальний матч чемпіонату світу-2026 між збірними Іспанії та Аргентини відбудеться 19 липня у Нью-Джерсі. Початок — о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що ФІФА продаватиме фрагменти газону з фіналу ЧС-2026, ціни яких сягатимуть до 3000 доларів.