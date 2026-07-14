Англія

Ліверпуль, Челсі та Тоттенгем зацікавлені у трансфері Шельдерупа.

22-річний норвезький вінгер привернув увагу топ-клубів Англії після впевненого виступу на чемпіонаті світу. Очікується, що трансфер Андреас обійдеться покупцям щонайменше у 40 мільйонів євро.

За інформацією португальського видання A Bola, відразу три провідні клуби англійської Прем'єр-ліги — Ліверпуль, Челсі та Тоттенгем Готспур— серйозно зацікавлені у послугах вінгера лісабонської Бенфіки Андреаса Шельдерупа.

Гравець вразив скаутів елітних команд після того, як провів шість успішних матчів за свою національну збірну на чемпіонаті світу. Його впевнена гра та розкішний мʼяч у ворота підопічних Тухеля (1:2) змусила англійські клуби взяти футболіста "на олівець" і тепер вони уважно стежать за розвитком подій навколо нього.

Попри те, що чинний контракт Шельдерупа з Бенфікою діє ще два роки, сам гравець розглядає можливість змінити клубну прописку та кинути собі новий виклик уже цього літа.