Португалія

Лісабонський клуб уже працює над узгодженням особистих умов із португальським півзахисником.

Спортінг активізував роботу над поверненням опорного півзахисника Баварії Жоау Паліньї, який минулий сезон провів в оренді у Тоттенгемі.

Як повідомляє журналіст Маттео Моретто, лісабонський клуб уже веде переговори з футболістом щодо умов особистого контракту.

За інформацією джерела, 30-річний хавбек позитивно ставиться до можливості знову виступати за клуб, у якому розпочинав професійну кар'єру. Після не надто успішного періоду в Мюнхені Палінья готовий повернутися до Португалії.

Водночас між Спортінгом і Баварією домовленості поки немає. Німецький гранд оцінює трансфер гравця приблизно у 25 мільйонів євро, тоді як португальський клуб намагається домовитися про більш вигідні фінансові умови.

Очікується, що переговори між сторонами продовжаться найближчими днями. У Спортінгу сподіваються повернути вихованця клубу, який свого часу став одним із найкращих опорних півзахисників Європи та заслужив трансфер до Баварії.