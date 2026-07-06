Лісабонський клуб уже працює над узгодженням особистих умов із португальським півзахисником.
Жоау Палінья, Getty Images
06 липня 2026, 20:25
Спортінг активізував роботу над поверненням опорного півзахисника Баварії Жоау Паліньї, який минулий сезон провів в оренді у Тоттенгемі.
Як повідомляє журналіст Маттео Моретто, лісабонський клуб уже веде переговори з футболістом щодо умов особистого контракту.
За інформацією джерела, 30-річний хавбек позитивно ставиться до можливості знову виступати за клуб, у якому розпочинав професійну кар'єру. Після не надто успішного періоду в Мюнхені Палінья готовий повернутися до Португалії.
Водночас між Спортінгом і Баварією домовленості поки немає. Німецький гранд оцінює трансфер гравця приблизно у 25 мільйонів євро, тоді як португальський клуб намагається домовитися про більш вигідні фінансові умови.
Очікується, що переговори між сторонами продовжаться найближчими днями. У Спортінгу сподіваються повернути вихованця клубу, який свого часу став одним із найкращих опорних півзахисників Європи та заслужив трансфер до Баварії.