Португалія

Португальський клуб уже контактує з Аль-Насром.

Бенфіка зробила перший крок до підписання форварда Аль-Насра Джона Дурана. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо. За інформацією джерела, португальський клуб уже розпочав переговори із саудівською стороною щодо можливого трансферу 22-річного колумбійця. Крім того, представники Бенфіки провели прямі перемовини з оточенням самого футболіста, щоб обговорити умови потенційного переходу.

Наразі переговори тривають, а сторони працюють над тим, щоб знайти компроміс щодо майбутнього Дурана. Бенфіка розглядає нападника як одне з ключових підсилень атакувальної лінії перед стартом нового сезону. Половину минулого сезону гравець провів в зеніті. Зіграв 9 матчів та забив 2 голи.

Раніше повідомлялось, що португальська команда готувала пропозицію, щодо Пальньї.