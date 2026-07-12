Португалія

Сума трансферу може становити близько 45 мільйонів євро.

Вінгер Спортінга Франсішку Трінкан може продовжити свою кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного португальця зацікавлений Аль-Ахлі, який вже веде переговори з "левами". Сума трансферу може становити близько 45 мільйонів євро.

Інсайдер Ніколо Скіра додає, що Франсішку вже погодив особистий контракт із саудівським клубом до літа 2030 року з зарплатою у розмірі 12 млн євро за сезон.

Минулого сезону Трінкан провів 54 матчі, в яких забив 13 голів та віддав 15 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті та Тоттенгем змушують Трінкана замислитись щодо переїзду до Саудівської Аравії.