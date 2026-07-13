Португалія

Саудівський клуб знайшов заміну Ріяду Марезу та завершує оформлення угоди зі Спортінгом.

Вінгер Спортінга Франсішку Трінкан найближчим часом стане гравцем Аль-Ахлі. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби вже досягли повної домовленості щодо трансферу, а наразі обмінюються необхідними документами. Фіксована сума угоди складе 45 мільйонів євро, ще 5 мільйонів португальський клуб зможе отримати у вигляді бонусів.

Зазначається, що Аль-Ахлі розглядає 26-річного португальця як заміну Ріяду Марезу, який залишає команду на правах вільного агента.

Трінкан виступає за Спортінг із 2022 року. За цей час він провів 208 матчів у всіх турнірах, забив 47 м'ячів та віддав 44 результативні передачі.

У сезоні-2025/26 португальський вінгер відіграв 54 поєдинки, записавши до свого активу 13 голів і 15 асистів.