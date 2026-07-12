Португалія

43-річний португальський вінгер розбився на околицях Лісабона.

Колишній гравець лісабонської Бенфіки та низки інших європейських клубів, 43-річний Емануель (більш відомий у футбольному світі як Ману), трагічно загинув у дорожньо-транспортній пригоді.

Фатальна аварія сталася у містечку Вермоїнш, розташованому на околицях столиці Португалії. Про передчасну смерть свого колишнього гравця офіційно повідомила пресслужба Бенфіки, висловивши співчуття родині та близьким.

Португальський вінгер мав насичену спортивну кар'єру. У складі лісабонських орлів він провів 16 офіційних матчів, у яких відзначився 3 результативними передачами. Загалом географія виступів Емануеля охоплювала кілька країн. Протягом кар'єри він захищав кольори таких команд: Марітіму, Алверка, Ештрела ,АЕК (Афіни) Легія(Варшава)

Окрім європейських чемпіонатів, футболіст також мав досвід виступів у лізі Китаю. Свою професійну ігрову кар'єру Ману завершив у 2019 році, після чого повісив бутси на цвях.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що футболіст збірної ПАР Джейден Адамс помер у 25 років після чемпіонату світу-2026.