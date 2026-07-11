Португалія

Фланговий нападник збірної Англії U-19 проведе одну кампанію в Португалії.

Лівий вінгер Челсі Джессі Деррі поповнив склад лісабонського Спортінга, передає офіційний сайт "левів".

Новий для себе клуб 19-річний англієць представлятиме на правах оренди протягом сезону-2026/27. Челсі нещодавно продовжив із гравцем контракт, який тепер розраховано до кінця червня 2032 року.

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Bem-vindo, Jesse Derry 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/zMHpLUvMJA — Sporting CP (@SportingCP) July 11, 2026

Під час минулої кампанії Деррі дебютував за лондонців, загалом взявши участь у трьох матчах. Також на його рахунку шість голів і три асисти в 17-ти поєдинках Челсі U-21 в АПЛ-2. Ще п'ятьма результативними ударами Джессі відзначився у восьми протистояннях Юнацької ліги УЄФА (U-19).

На міжнародному рівні фланговий нападник представляє збірну Англії U-19. У 15-ти матчах він записав на свій рахунок вісім голів і два асисти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лісабонський Спортінг відпустив свого капітана до Іспанії.