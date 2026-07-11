Фланговий нападник збірної Англії U-19 проведе одну кампанію в Португалії.
Джессі Деррі, sporting.pt
11 липня 2026, 21:37
Лівий вінгер Челсі Джессі Деррі поповнив склад лісабонського Спортінга, передає офіційний сайт "левів".
Новий для себе клуб 19-річний англієць представлятиме на правах оренди протягом сезону-2026/27. Челсі нещодавно продовжив із гравцем контракт, який тепер розраховано до кінця червня 2032 року.
Під час минулої кампанії Деррі дебютував за лондонців, загалом взявши участь у трьох матчах. Також на його рахунку шість голів і три асисти в 17-ти поєдинках Челсі U-21 в АПЛ-2. Ще п'ятьма результативними ударами Джессі відзначився у восьми протистояннях Юнацької ліги УЄФА (U-19).
На міжнародному рівні фланговий нападник представляє збірну Англії U-19. У 15-ти матчах він записав на свій рахунок вісім голів і два асисти.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лісабонський Спортінг відпустив свого капітана до Іспанії.