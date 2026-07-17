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Football.ua разом із партнером betking розповідає, які ставки на матч ЧС-2026 рекомендують обрати провідні українські футбольні експерти.

Післязавтра, 19 липня, у рамках протистояння за третє місце чемпіонату світу-2026 зійдуться збірні Франції та Англії. Початок зустрічі заплановано на 00:00 за київським часом.

Обидві національні команди за різних обставин розчарували своїх уболівальників у півфіналах плейоф. Грізна атака французів не знайшла, що протиставити надійній обороні іспанців, тоді як англійці на останніх хвилинах поступилися аргентинцям. Після майбутньої дуелі Франція попрощається з Дідьє Дешамом, тоді як Англія звитягою в ній хоче компенсувати недостатньо успішний дебют на великому турнірі з Томасом Тухелем. Зауважимо, що англійці раніше двічі програли матч за "бронзу" ЧС, а французи — виграли два з трьох своїх.

Журналіст і коментатор Ігор Циганик упевнений, що обидві збірні спроможні порадувати глядачів результативними ударами. Його вибір — "Обидві команди заб'ють" із коефіцієнтом 1.44.

Відомий український тренер Мирон Маркевич вважає, що вшосте в XXI столітті в матчі за "бронзу" ЧС буде не менше трьох голів. Надійний із його точки зору варіант — "Тотал більше 2,5", представлений показником 1.52.

Коментатор Віктор Вацко в свою чергу очікує, що протистояння європейських грандів завершиться тріумфом "Ле Бле" ще в основний час. Він пропонує поставити на "Перемогу Франції" із коефіцієнтом 1.96.

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