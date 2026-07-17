Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Легендарний гравець та фахівець підпише угоду найближчими днями після прощання з Дідьє Дешамом.

Колишній наставник мадридського Реала Зінедін Зідан досяг повної домовленості щодо призначення на посаду головного тренера національної збірної Франції.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, фахівець уже давно дав згоду на участь у цьому проєкті, цілеспрямовано відхиляючи всі пропозиції від різних клубів ще з грудня, оскільки його єдиною метою була саме робота з національною командою.

Наразі всі ключові деталі співпраці, включно з повним складом нового тренерського штабу, остаточно вирішені та узгоджені. Очікується, що підписання контракту відбудеться вже найближчими днями, одразу після того, як попередній багаторічний наставник Ле Бле Дідьє Дешам офіційно залишить свою посаду та попрощається з командою.

Нагадаємо, що у півфіналі ЧС-2026 Франція поступилася Іспанії (0:2). 19 липня підопічні Дешама матимуть змогу красиво провести свого керманича. Ле Бле зіграє проти Англії в матчі за 3 місце. Стартовий свисток пролунає о 00:00 за київським часом.

Довідка: Зідан перебуває без роботи з травня 2021 року, коли залишив посаду головного тренера Реала. Під його керівництвом мадридці здобули три Ліги чемпіонів (2015/16, 2016/17, 2017/18), двічі стали чемпіонами Іспанії, а також виграли Суперкубок Іспанії, Суперкубок УЄФА та низку інших трофеїв.