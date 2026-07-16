Португалія

Український голкіпер Бенфіки опинився у сфері інтересів одразу кількох європейських грандів.

Майбутнє воротаря Бенфіки та збірної України Анатолія Трубіна може стати однією з головних тем літнього трансферного вікна. За інформацією Calciomercato, за 24-річним голкіпером уважно стежать одразу кілька топклубів Європи.

Повідомляється, що інтерес до українця підтверджують Реал та Інтер, які розглядають можливість його підписання.

Окрім цього, представники трьох клубів англійської Прем'єр-ліги вже провели зустрічі, присвячені потенційному трансферу українського воротаря.

Наразі конкретних деталей щодо можливих переговорів або сум трансферу джерело не наводить.

У сезоні-2025/26 Трубін провів 50 матчів у всіх турнірах та оформив 21 "сухий" поєдинок. Українець виступає за португальський клуб із 2023 року після переходу з Шахтаря.

Як зазначається, сам воротар раніше заявляв про бажання залишитися в Бенфіці, однак не став гарантувати, що точно продовжить кар’єру в Лісабоні. Відомо, що виступи в Англії залишаються однією з його кар’єрних цілей.

Контракт Трубіна з Бенфікою чинний до 2028 року, а сума відступних за українця становить 100 мільйонів євро.