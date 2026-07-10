Португалія

Досвідчений португальський фахівець підписав контракт до завершення чемпіонату світу-2030.

Португальська футбольна федерація офіційно оголосила про призначення Жорже Жезуша головним тренером національної збірної.

71-річний спеціаліст змінив на цій посаді Роберто Мартінеса, чий контракт завершився після вильоту команди від Іспанії на стадії 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Нова угода з Жезушем розрахована на чотири роки. Таким чином, він керуватиме збірною Португалії під час відбіркового та фінального циклів Євро-2028, а також чемпіонату світу-2030.

До призначення в національну команду Жезуш працював із Ан-Насром, який під його керівництвом став чемпіоном Саудівської Аравії за підсумками минулого сезону.

Португальському наставнику вже добре знайомі лідери збірної. Під час роботи в Ан-Насрі він тренував Кріштіану Роналду та Жуана Фелікса, а тепер отримав можливість працювати з ними й у національній команді.

Про призначення нового головного тренера офіційно повідомила Португальська футбольна федерація.